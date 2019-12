Andrychów: Pierwsze rodziny wprowadziły się do domu socjalnego

Pierwszych kilka rodzin odebrało w środę klucze do mieszkań w wybudowanym przez andrychowski samorząd bloku socjalnym – poinformował burmistrz miasta Tomasz Żak. W sumie w budynku zamieszka 13 rodzin. Władze miasta planują budowę kolejnych domów.

"To mieszkania o standardzie podstawowym, przeznaczone dla osób o niskich dochodach" - powiedział burmistrz Żak.

Dom powstał w peryferyjnej części Andrychowa. Do każdego z mieszkań wchodzi się z zewnątrz. Składają się one z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym i z łazienki z prysznicem. Są też mieszkania dwupokojowe. Metraż wynosi od 24 do 44 mkw. Blok nie ma instalacji gazowej. Wszystkie urządzenia są na prąd. Gmina zainstalowała automaty, w których trzeba zapłacić, żeby mieć energię elektryczną. Rozwiązanie ma sprawić, że koszty prądu nie obciążą samorządu.

Burmistrz powiedział, że w nieodległych planach jest budowa kolejnych bloków z mieszkaniami socjalnymi, aby samorząd dysponował ponad 50 takimi kwaterami.

Koszt budowy jednego budynku wynosi ponad 2 mln zł. Gmina uzyskała na ten cel wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W Andrychowie mieszka ponad 20 tys. osób.