Andrzej Arendarski, Janusz Jankowiak, Witold Orłowski komentują propozycje tarczy antykryzysowej

Przedstawiony przez rząd pakiet, który ma wspomóc biznes podczas zawirowań związanych z epidemią koronawirusa, to z pewnością krok w dobrym kierunku. Ale niewystarczający - twierdzą eksperci.

Jego zdaniem rządowe propozycje mają w dużym stopniu wymiar propagandowy. - Mówi się o kwocie 212 mld zł, ale pamiętajmy, że ponad połowa z niej to instrumenty gwarancyjne. 70 mld zł to działania NBP m.in. operacje repo (operacje banku centralnego stanowiące w największym uproszczeniu krótkoterminowe pożyczki dla banków komercyjnych, mające na celu zwiększenie płynności sektora bankowego - przyp. red.). Pytanie zatem, jakie realnie pieniądze trafią ostatecznie do przedsiębiorców i pracowników - twierdzi Jankowiak.- Pakiet oferuje niewystarczające wsparcie 2 mln ludzi, którzy pracują na umowach cywilnoprawnych, których byt jest obecnie zagrożony - dodaje ekonomista.Prof. Witold Orłowski uważa, że znamy jeszcze zbyt mało szczegółów, by móc w pełni ocenić program. - Nie wiemy nawet, jaka będzie jego skala. Mówi się, że szacunkowa wartość programu to ok 200 mld zł, w tej sytuacji od razu się przypomina szacunkowa kwota inwestycji biliona złotych z planu Morawieckiego - twierdzi ekonomista.- Opierając się na tych skąpych danych, jakie mamy, można też powiedzieć, że 7,5 mld zł na służbę zdrowia jest kwotą zdecydowanie nie doszacowaną. Na ten cel pieniądze muszą się znaleźć - mówi Witold Orłowski.Jego zdaniem niewiadomych jest znacznie więcej. - Istotne jest również, jakimi metodami będzie ów program realizowany. W przypadku małych i średnich firm szybkość działania jest równie ważna , a może nawet ważniejsza niż realna kwota wsparcia - twierdzi. - Na pewno pięć filarów, z których składa się pakiet antykryzysowy, to są te dziedziny, na jakie powinny popłynąć pieniądze - powiedział Witold Orłowski.- W tym momencie wpływ pakietu antykryzysowego na finanse publiczne jest sprawą drugorzędną. Jesteśmy w zupełnie wyjątkowej sytuacji - twierdzi ekonomista. - Kwota 200 mld zł, czyli 10 proc. PKB mnie nie przeraża. Bardziej niepokoi mnie to, że tych pieniędzy może być za mało, albo że będą niewłaściwie wydane - stwierdził Witold Orłowski.- Należy podkreślić, że mamy za sobą cztery lata zupełnie nieodpowiedzialnej polityki gospodarczej, kiedy w latach prosperity nie zrobiliśmy zapasów na ciężkie czasy. Dlatego dziś jesteśmy w sytuacji znacznie trudniejszej, niż moglibyśmy być - podkreśla ekonomista.Czytaj także: Pracodawcy oceniają tarczę antykryzysową. "Rząd nie docenia skali zagrożenia gospodarki"