Andrzej Duda: nowe drogi powstają równomiernie w całym kraju

Ponad 13-km odcinek drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice w woj. małopolskim został w poniedziałek udostępniony dla ruchu samochodowego. Obecny na otwarciu prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nowe drogi powstają równomiernie w całym kraju.

Jak mówił Andrzej Duda, nie ma wybierania, że będzie się realizowało na zachodzie, na północy, a na południu się nie będzie realizowało - a tak to wyglądało przed 2015 rokiem.

Jak podkreślił prezydent, nowe inwestycje drogowe to nie tylko korzyść dla obecnego pokolenia, ale przede wszystkim tworzenie wielkich możliwości rozwojowych dla przyszłych pokoleń.

Anrzej Duda wyraził nadzieję, że do końca 2023 roku trasa s 7 zostanie otwarta od Krakowa do Warszawy i dalej, z Warszawy do Gdańska.

Nie ma wybierania inwestycji

Kraków - Warszawa - Gdańsk

Anrzej Duda podczas otwarcia odcinka S7 Widoma - Szczepanowice wyraził nadzieję, że do końca 2023 roku trasa ta zostanie otwarta od Krakowa do Warszawy i dalej, z Warszawy do Gdańska.

Dodał, że nowy odcinek odciąży małopolskie miasto Słomniki i przyspieszy podróż na południe kraju.



- Słomniki, dla których jest to obwodnica, odetchną z ulgą. Mam nadzieję, że będzie to ulga dla mieszkańców naszego regionu i dla wszystkich, którzy zmierzają na południe - powiedział prezydent.

Bezpieczeństwo i komfort

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl