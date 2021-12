Andrzej Glapiński dobrze się sprawdził jako prezes NBP

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński dobrze się sprawdził na stanowisku przez swoją pierwsza kadencję; dobrze działał - oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek wieczorem w dogrywce Interii po "Gościu Wydarzeń" Polsat News, był pytany o to, czy prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński będzie jego kandydatem na kolejną kadencję.



- Uważam, że pan prezes Glapiński dobrze się sprawdził na tym stanowisku przez swoją pierwszą kadencję. Dobrze działał - ocenił Duda.



Przyznał, że "w bardzo trudnym momencie" miał "właściwie" codzienny kontakt z Glapińskim, "w czasie, kiedy była ogromna obawa tego, że może dojść do paniki bankowej".



- I pan prezes w bardzo spokojny sposób wtedy działał, co muszę powiedzieć, że zrobiło na mnie rzeczywiście duże wrażenie - wskazał prezydent.

Dopytywany, czy "Glapiński na drugą kadencję to 100 proc. pewne" odpowiedział: "Pan prezes Adam Glapiński, w moim przekonaniu, dobrze wykonywał swoje obowiązki w pierwszej kadencji".

Prezydent został zapytany także o to, czy szef NBP nie za późno zareagował, jeśli chodzi o podwyżkę stóp procentowych i zablokowanie inflacji.



- Tak się mówiło w mediach i tak też twierdzili niektórzy przedstawiciele opozycji. Ale dzisiaj wielu ekspertów właśnie twierdzi zupełnie inaczej, że we właściwy sposób zareagował. I, że wcale ta reakcja nie była reakcją spóźnioną - podkreślił prezydent.



Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego. Ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.



29 lutego 2016 r. prezydent RP Andrzej Duda powołał Adama Glapińskiego na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. 10 czerwca 2016 r. został on powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Glapiński urząd objął 21 czerwca 2016 r. po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl