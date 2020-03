Andrzej Malinowski: koronawirus uderzy we wszystkich. Można jedynie zapiąć pasy

Kwota 212 mld zł robi wrażenie - jednak jak zostanie podzielona? Oczekiwaliśmy gradu konkretów i rozwiązań dla firm. Prawda jest tymczasem taka, że wiele propozycji było znanych jeszcze przed weekendem, ale bez szczegółów.- komentuje w rozmowie z WNP.PL przedstawioną przez rząd tarczę antykryzysową Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. - Stanowczo za mało odpowiedzi i zbyt wiele pytań - nie tego oczekiwali przedsiębiorcy i pracownicy - dodaje

- Dobrze, że państwo zareagowało szybko i radykalnie, jeśli chodzi sprawy związane z zamknięciem granic, szkół, itd. Ale to jest wojna o zdrowie. Obok niej toczy się również wojna o przyszłość, naszą przyszłość, czyli gospodarkę. W tym przypadku też trzeba działać zdecydowanie, ale nie są to już takie proste decyzje.Należy tu sięgnąć po specjalistyczną wiedzę. To jak przejście przez pole minowe. Tylko ktoś lekkomyślny stawiałby kroki licząc na szczęście. Polska nie może opierać się na przypadku - mamy RDS, by skonsultować marszrutę. Strona społeczna już jakiś czas temu ostrzegała przed takim scenariuszem. Niestety rząd pozostał głuchy na te ostrzeżenia.- Nie wprost, bo ani pracodawcy, ani związkowcy nie są wróżkami. Ale obserwowaliśmy globalną gospodarkę. Cały ubiegły rok ostrzegaliśmy przed spowolnieniem. Niestety rząd potraktował finanse publiczne, w tym budżet centralny tak, jakby polska gospodarka miała wiecznie kwitnąć.Pod koniec roku 2019 ostrzegaliśmy, że wystarczy jeden „czarny łabędź”, by ta konstrukcja runęła. Na początku 2020 roku wskazywaliśmy na potencjalne zagrożenia globalne związane z rozszerzającą się wówczas w Chinach pandemią. I nic. W rok 2020 weszliśmy z takimi rządowymi prognozami wzrostu PKB i inflacji, że trzeba było je naprędce poprawiać po dwóch miesiącach. Okazało się, że to niezależni eksperci mieli rację. „Czarny łabędź” przybył z Wuhan.Gdyby wcześniej uwzględniono, że rozwój wypadków na świecie nie będzie realizacją politycznego „koncertu życzeń”, to dziś bylibyśmy w lepszej sytuacji.- Czwartego marca na posiedzeniu plenarnym przedstawialiśmy to, co wypracowaliśmy do tego momentu w związku ze spowolnieniem. Rynek pracy, obciążenia fiskalne i koszty działalności gospodarczej oraz stabilność prawa i regulacji gospodarczych - to są problemy już dobrze zidentyfikowane.Potrzeba nowoczesnej polityki migracyjnej, programów podnoszenia kwalifikacji bo potrzebujemy coraz więcej specjalistów. Jest nadmierny fiskalizm, podnoszone bez zastanowienia koszty pracy, jak choćby płaca minimalna.- A to, że przedsiębiorca ma dziś następujące równanie do rozwiązania: musi zapłacić wyższe wynagrodzenia, a biznes mu właśnie wyhamowuje z piskiem opon. Ze względu na spowolnienie gospodarcze, które właśnie dostało „turbodoładowanie” w postaci pandemii wirusa. I jak to równanie rozwiąże? Na przykład obetnie koszty pracy.Zwolni tych mniej potrzebnych, najczęściej najniżej wykwalifikowanych. I zamiast wyższej płacy ludzie ci otrzymają co najwyżej zasiłek. Gdy słyszę z ust prezesa NBP, że receptą na koronawirusa miałoby być obniżenie pensji, to pytam się czy warto je było wcześniej sztucznie podnosić. Pandemia obnażyła wszystkie zaniechania i błędy, jakie administracja ma na koncie.Odbijają się choćby czkawką pseudooszczędności na służbie zdrowia. Wydrenowanie firm z kapitału przez nadmierne obciążenia podatkami, daninami itd. Koronawirus to brutalne „sprawdzam” dla państwa jako struktury i jego procedur. Jeśli polska gospodarka zacznie się łamać, to skutki poczują wszyscy obywatele.Czytaj także: Tarcza antykryzysowa dla polskiej gospodarki. 212 mld zł na walkę z kryzysem - Tak. Działać ze świadomością, że limit błędów już został wyczerpany. 11 marca pracodawcy i przedsiębiorcy wystosowali apel do rządu o zawarcie Paktu Społecznego „2020 Rokiem Regulacyjnego Spokoju”.By w tym roku nie dorzucać dodatkowych problemów jak wprowadzenie PPK w małych firmach oraz zawiesić opłacanie składek w firmach średnich i dużych. Aby nie wprowadzać rozbudowanej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatków ryczałtowych płaconych niezależnie od dochodowości firm. Nie zwiększać obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.Trzeba wręcz wspomóc tanimi lub darmowymi kredytami firmy, które zajmują kluczowe pozycje w łańcuchach dostaw. Zabezpieczyć instytucje finansowe - one będą ostatnią linią oporu. Płynność finansowa powinna być naszym długofalowym celem. Bo to furtka do wyjścia z kryzysu. Musimy za wszelką cenę utrzymać firmy choćby na jałowym biegu. Wtedy łatwiej ruszymy do przodu, gdy najgorsze przeminie.- Może zostać pustynia! I bezrobocie liczone w dwucyfrowych liczbach. W normalnych warunkach bankructwo to codzienność biznesu, ale nie kiedy przetacza się walec pandemii. Ona nie zniszczy słabych przedsiębiorców, tylko wszystkich.Na początek tych z branż uzależnionych od kontaktów z ludźmi. Rozrywka, turystyka, usługi. Ich kłopoty uderzą w ich kontrahentów. I tak dalej. Dlatego dziś pozwalanie na bankructwa to jak mówienie wielopokoleniowej rodzinie, której dom w środku siarczystej zimy płonie „nie gaście, na wiosnę postawicie nowy”. My musimy najpierw tę zimę przetrwać. Choćby w osmalonej ruinie, ale wszyscy.- Pieniądze są, tylko trzeba je inaczej wykorzystać. Konieczny jest przegląd wydatków budżetowych. Wszystkie niemające znaczenia strategicznego jak 13. i 14. emerytura i inne extra transfery, zasilanie mediów - nie mają racji bytu.Ponadto są zasoby Funduszu Inwestycji Kapitałowych, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego. Po to przepisy nakładały na rządy obowiązek budowania przez tłuste lata rezerw by dziś je wykorzystać.Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Niestety przez lata rządy „pożyczały” od nich pieniądze na cele niezgodne z ich przeznaczeniem. Teraz muszą je oddać i to szybko. Bo przyszła pora, by te fundusze spełniły role, do których zostały powołane.- Trzeba wstrzymać likwidację. To nie jest dobra pora, żeby ryzykować podstawy emerytalnej przyszłości Polaków.- Nie dosypanie, tylko stworzenie bufora. Kamizelki ratunkowej na wypadek zatonięcia łodzi. Nie tylko firmom, ale pracownikom również. Bo kolejne recepty to zmniejszenie klina podatkowego. Dziś najmniej zarabiający płacą procentowo największe daniny.Dlatego trzeba kilkukrotnie, trzy lub nawet cztery razy zwiększyć pracownicze koszty uzyskania przychodów odliczanych od dochodu do opodatkowania PIT. Czyli 12 lub 15 tys. zł rocznie dla wynagrodzenia w okolicach płacy minimalnej.W 2009 roku obniżono klin podatkowy i polska gospodarka jako jedyna w UE uniknęła recesji. Taki ruch to „ucieczka do przodu”. Teraz da strumień dochodów dla pracowników, a po kryzysie wystartujemy w ożywieniu z niskim, konkurencyjnym klinem podatkowym.To są działania przesuwające pieniądze z miejsc, gdzie są one bezproduktywne do takich, gdzie zaprocentują. Nie chcemy ich „brać z kapelusza” lub drukować. W RDS dzięki naszej szerokiej wiedzy potrafimy dostrzec co i jak należy zmienić.- Nikt sam ich nie rozwiąże. Ale RDS to miejsce, gdzie wszyscy się spotykają. Pracodawcy, związkowcy i strona rządowa. To najlepsze miejsce do rozmów i przedyskutowania wszystkich długofalowych koncepcji. Tylko decyzje zaakceptowane w RDS będą decyzjami, za które wszyscy wezmą odpowiedzialność. To jest właśnie prawdziwe zjednoczenie społeczeństwa w obliczu ogólnokrajowego zagrożenia na miarę katastrofy.- Ja bym się raczej zastanawiał, jakie słowa będą mieć w ustach tysiące pracowników, jeśli ich firmy splajtują lub ograniczą działalność. Gdy inflacja skoczy jeszcze o kilka procent lub więcej.Powtórzę raz jeszcze: zaklinanie rzeczywistości i liczenie, że „jakoś to będzie” - tym razem nie zda egzaminu! Trzeba wybrać najgorszy scenariusz, scenariusz katastrofy. I do niego się przygotowywać. Jeśli los będzie dla nas łaskawszy tym łatwiej damy sobie radę. Gdyby jednak wszystko poszło najgorzej jak można, będziemy na to przygotowani. I zmierzymy się z tym wiedząc, że zrobiliśmy wszystko, co było można.