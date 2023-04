Ani złoto, ani akcje. Oto w co inwestują amerykańskie fundusze

Według analityków Bank of America złoto jest przewartościowane, a akcje w portfelach funduszy są niedoważane najmocniej od ponad dekady. Na co więc stawiają eksperci?

Jak wskazuje Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd, powołując się na raport analityków Bank of America, inwestorzy mają obecnie największy od 2009 roku niedobór inwestycji w akcje w porównaniu do obligacji. Do poziomu 63 proc. wzrósł też odsetek zarządzających, którzy uważają, że nadejdzie recesja w amerykańskiej gospodarce, co negatywnie nastawia do ryzykownych aktywów.

Obligacje atrakcyjne w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych

84 proc. ankietowanych inwestorów spodziewa się spadku inflacji, a 72 proc. z nich oczekuje, że stopy procentowe zostaną obniżone w ciągu najbliższych miesięcy. W takich warunkach inwestycja w obligacje może okazać się opłacalna, ponieważ ceny obligacji mogą mieć tendencję do wzrostu, gdy stopy procentowe spadają.

Jeśli stopy rzeczywiście spadną, to fundusze, które skupiają się na długoterminowych obligacjach, mogą zyskać na wartości. Im jednak dłuższy termin do wykupu obligacji, tym ich ceny mogą być bardziej podatne na zmienność.

Na drugim miejscu względem historii znalazł się sektor dóbr konsumpcyjnych codziennego użytku.

- Chodzi tu m.in. o artykuły spożywcze, napoje, papierosy, produkty higieniczne itp. Wzrost ekspozycji funduszy może mieć pozytywny wpływ m.in. na notowania funduszu Consumer Staples Select Sector SPDR Fund to ETF. Fundusz składa się z akcji firm z sektora dóbr konsumpcyjnych. W jego skład wchodzą: The Coca-Cola Company, Procter & Gamble Co, PepsiCo Inc, Wal-Mart Stores Inc, Colgate-Palmolive Co i wiele innych. Fundusz obejmuje bowiem akcje z sektora spożywczego, napojów, wyrobów tytoniowych, wyrobów higienicznych, opakowań, sprzętu gospodarstwa domowego oraz handlu detalicznego - wskazuje Grzegorz Dróżdż.

Według zarządzających złoto jest obecnie przewartościowane

Według badania, po raz pierwszy od sierpnia 2020 r. więcej zarządzających funduszami hedgingowymi uważa, że cena złota jest przewartościowana. Może to skutkować skłonnością inwestorów do kupowania złota, wpływając tym samym na jego cenę. Ponadto wyniki badania wykazały, że surowce były drugą co do wielkości sprzedawaną pozycją wśród inwestorów notujących spadek o ponad 15 proc.

