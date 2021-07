Ankieta NBP: inflacja CPI w tym roku może wynieść 4,0 proc., a PKB wzrosnąć o 4,8 proc.

Inflacja CPI w tym roku powinna kształtować się na poziomie 4,0 proc. a wzrost PKB może wynieść 4,8 proc. - podał Narodowy Bank Polski (NBP) w opublikowanych w poniedziałek wynikach kolejnej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP (AM NBP).

"Scenariusze centralne prognoz inflacji CPI na najbliższe trzy lata wynoszą: 4,0 proc. dla 2021 r., 3,4 proc. dla 2022 r. i 3,0 proc. dla 2023 r. W bieżącym roku można się spodziewać inflacji z przedziału 3,5 proc.- 4,4 proc. (jest to 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa). W kolejnych latach typowe scenariusze zawierają się w przedziałach: 2,7 proc.-4,1 proc. dla 2022 r. i 2,2 proc.- 3,8 proc. dla 2023 r." - napisano.

Z kolei zagregowane prognozy ekspertów AM NBP wskazują, że w latach 2021-2022 tempo wzrostu krajowego PKB wyniesie, odpowiednio, 4,8 proc. i 4,6 proc. (są to scenariusze centralne).

Dodano, że 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dla tych lat to, odpowiednio, 3,9 proc.-5,5 proc. i 3,5 proc.-5,6 proc.. "Z kolei scenariusz centralny na 2023 r., równy 3,9 proc., jest słabo zarysowany. Wszystkie wartości z 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa (2,9 proc.-5,0 proc.) mają zbliżone prawdopodobieństwo" - wskazano.

Z wyników ankiety wynika, że eksperci pozostają zgodni, iż w 2021 r. stopa referencyjna NBP będzie bardzo bliska bieżącego poziomu (scenariusz centralny to 0,11 proc., a granice 50- procentowego przedziału to 0,10 proc. i 0,18 proc.). Prognoza centralna na 2022 r. to 0,42 proc., a typowe scenariusze zawierają się między 0,17 proc. a 0,79 proc.

"Rozkład prognozy zagregowanej w tym horyzoncie jest niesymetryczny, w związku z czym bardziej prawdopodobne niż prognoza centralna są wartości nieco od niej niższe. Z kolei scenariusz centralny dla stopy referencyjnej NBP na rok 2023 nie jest dobrze zarysowany (granice 50-procentowego przedziału to 0,41 proc. i 1,47 proc.)" - dodano.

W raporcie przewidywana jest niewielka aprecjacja złotego. Zgodnie z prognozami ekspertów AM NBP kurs względem euro wyniesie 4,51 w 2021 r. i ok. 4,40 w latach 2022-2023.

Eksperci spodziewają się spadku stopy bezrobocia rejestrowanego w polskiej gospodarce z 6,0 proc. w 2021 r. do 5,8 proc. w 2022 r. i 5,4 proc. w 2023 r. Z kolei stopa wzrostu nominalnych wynagrodzeń brutto powinna wynieść 7,0 proc. w 2021 r., 6,5 proc. w 2022 r. i 6,0 proc. w 2023 r.

Jak informuje bank centralny letnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2021 r. trwała od 21 czerwca do 2 lipca, przy czym zdecydowana większość prognoz została przekazana w ostatnich dwóch dniach badania. W badaniu uczestniczyło 26 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe i analityczno-badawcze oraz związek zawodowy i organizację przedsiębiorców.

