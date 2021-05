Anna Kornecka: opowiadamy się za szybszym otwarciem gospodarki

W sytuacji zastopowania 3. fali pandemii, opowiadamy się za szybszym, niż to wynika z ogłoszonego kalendarza, otwarciem gospodarki - powiedziała we wtorek w Radiu Plus wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Dodała, że teraz, "kiedy mamy do czynienia z zastopowaniem 3. fali pandemii, to jest taki moment, który możemy wykorzystać na powrót do względnej normalności. W tej sytuacji opowiadamy się za nawet szybszym, niż to wynika z ogłoszonego kalendarza, otwarciem gospodarki".

Jak zaznaczyła, od momentu kiedy kalendarz odmrażania był prezentowany, trochę się zmieniło. "Wtedy była taka niepewność co do sytuacji, teraz czekamy na efekty majowego weekendu" - mówiła.

"Popieramy jak najszybsze otwarcie i jeśli tylko będzie przestrzeń do tego, żeby renegocjować te podane terminy, to jak najbardziej jesteśmy za" - dodała.

W ub. tygodniu premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan odmrażania gospodarki, który przewiduje, że od 8 maja przywracana będzie działalność hoteli, z limitem 50 proc. obłożenia i bez otwartych stref spa.

Od 15 maja (warunkowo, przy wskaźniku zakażeń poniżej 15/100 tysięcy mieszkańców) znoszony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu; obowiązek noszenia maseczek w budynkach pozostaje. Działalność będą mogły wznowić restauracje i kawiarnie w ogródkach zewnętrznych, otwierane zostaną teatry i kina (z limitem 50 proc. obłożenia), dozwolona będzie organizacja imprez okolicznościowych z limitem do 25 osób. Ponadto obiekty sportowe będą mogły przyjmować widzów (z limitem 25 proc. obłożenia).

Natomiast od 29 maja restauracje i kawiarnie mogą przyjmować gości również wewnątrz (z limitem osób 50 proc. i dystansem między stolikami), wróci możliwość organizacji imprez okolicznościowych, komunii, wesel (z limitem 50 osób), wznowić działalność będą mogły kluby fitness i siłownie (z limitem 1 osoby na 15 m kw). Ponadto kina i teatry oraz obiekty sportowe będą mogły przyjmować widzów z limitem 50 proc. obłożenia.

