Anna Moskwa: nie widać spadku zainteresowania programem "Czyste Powietrze"

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie widzi spadku zainteresowania programem "Czyste Powietrze" - poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Widać znikome zainteresowanie zakupem węgla brunatnego czy miału węglowego przez odbiorców indywidualnych - dodała.

"Mimo tych wszystkich głosów, których słuchaliśmy, jaka to będzie katastrofa z +Czystym Powietrzem+, Polacy są absolutnie przekonani do tego programu, chcą zmian w swoich gospodarstwach domowych, wymieniają piece i to, co widzimy jako bardzo dobra i nowa tendencja, to coraz więcej wniosków na pompy ciepła; mamy nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywała" - powiedziała minister Moskwa. "Nie widzimy spadku zainteresowania programem +Czyste Powietrze+" - dodała.

Szefowa resortu klimatu poinformowała też, że obecnie widoczne jest znikome zainteresowanie zakupem węgla brunatnego czy miału węglowego przez odbiorców indywidualnych.

Budżet zainaugurowanego 4 lata temu rządowego programu Czyste Powietrze to 103 mld zł. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przede wszystkim wymiana tzw. kopciuchów. Program ma się zakończyć 30 września 2029 roku, przy czym zobowiązania finansowe w jego ramach mogą być zaciągane do końca 2027 r. Według założeń pozwoli się pozbyć 3 mln przestarzałych pieców grzewczych, tzw. kopciuchów. Ma to ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do kupna nowego pieca pieniądze można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych.

