Anna Moskwa o Czystym Powietrzu Plus: Przeznaczamy na ten fundusz prawie 2 mld zł

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w sobotę ogłosiła uruchomienie programu Czyste Powietrze Plus; wskazała na istotną rolę samorządów w programie. Jak mówiła, na fundusz zostanie przeznaczone prawie 2 mld zł. Jeżeli będzie się on cieszył popularnością, to rząd wyasygnuje kolejne środki.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa uczestniczyła w sobotę w konferencji w Radomiu na temat program Czyste Powietrze Plus.

"Już dzisiaj zachęcamy wszystkich, by dokonali w swoim domu (...) refleksji i przygotowali się do złożenia wniosku na program Czyste Powietrze Plus" - mówiła podczas sobotniej konferencji szefowa resortu klimatu i środowiska.

Jak zapewniła minister Moskwa: "Tych środków nie zabraknie". "Przeznaczamy na ten fundusz prawie 2 mld zł. Natomiast jeżeli będzie się cieszył popularnością, jeśli będzie dobrze funkcjonował, jesteśmy też gotowi na przeznaczenie kolejnych środków".

Dodała, że "niezwykle istotne jest, by w tym programie współpracowały samorządy". "Tak, żeby ten program był jak najbliżej obywatela" - wskazała minister Moskwa.

