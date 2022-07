Anna Moskwa: od piątku rusza "Czyste Powietrze Plus" - nowy program z przedpłatą

Od piątku rusza nowy program zakładający prefinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych do 50 proc. "Czyste Powietrze Plus" jest pilotażem, w razie dużego zainteresowania budżet programu, na razie 1,8 mld zł, zostanie zwiększony – zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Szefowa MKiŚ przypomniała w rozmowie z PAP, że od piątku, 15 lipca, rusza kolejna edycja programu antysmogowego "Czyste Powietrze". "Czyste Powietrze Plus" zakłada prefinansowanie inwestycji w wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego. Jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego remontu będzie można otrzymać z wyprzedzeniem do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji.

"Nową odsłonę programu +Czyste Powietrze+ traktujemy pilotażowo. Zakładany budżet określiliśmy na 1,8 mld zł. Jeśli jednak program się sprawdzi, będzie się cieszył popularnością, to budżet zostanie zwiększony" - zapowiedziała minister.

Anna Moskwa podkreśliła, że novum, jakie wprowadza "Czyste Powietrze Plus", to prefinansowanie inwestycji, na które czekało wiele osób chcących skorzystać z programu.

"Jeszcze przed faktycznym remontem będzie można otrzymać 50 proc. dotacji. Te środki nie wpłyną do właścicieli domów, tylko do wykonawców prac remontowych, aby mogli kupić np. materiały i szybciej rozpocząć prace. Pierwsza transza dotacji (50 proc.) zostanie przelana na konto w 14 dni. Pozostała kwota dotacji zostanie wypłacona po zakończeniu prac w ciągu 30 dni" - wyjaśniła.

Ze ścieżki prefinansowania w "Czystym Powietrzu Plus" będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Chodzi o właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Drugą grupą beneficjentów są właściciele domów, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł na osobę oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jak wskazała minister, "Czyste Powietrze Plus" zakłada, że dla tych grup beneficjentów maksymalne dotacje będą wyższe o 10 tys. zł niż dotychczas. Oznacza to, że będą mogli oni otrzymać odpowiednio do 47 tys. i 79 tys. zł.

Anna Moskwa dodała, że właściciele domów, korzystający z programu "Czyste Powietrze", coraz częściej wybierają jako źródło ogrzewania pompy ciepła.

Niedawno Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informował, że instalując panele fotowoltaiczne oraz pompę ciepła, można rocznie na ogrzewaniu zaoszczędzić nawet ok. 10 tys. zł. Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski wskazywał ponadto, że w ok. połowie wniosków złożonych w kwietniu w "Czystym Powietrzu" wskazano pompy ciepła jako źródło ogrzewania do dofinansowania.

Szefowa resortu klimatu i środowiska pytana o to, czy wzorem zaprzestania dofinansowywania w programie kupna pieców węglowych (od 1 stycznia 2022 r.) podobnie stanie się z piecami gazowymi, zaprzeczyła. "Nie przewidujemy ograniczenia dopłat w +Czystym Powietrzu+ do pieców gazowych. Gdyby pojawiły się jakieś ograniczenia europejskie w tej sprawie, zawsze można zaangażować środki krajowe" - powiedziała.

Wnioski o dopłaty z prefinansowaniem w "Czystym Powietrzu Plus" będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW, podpisując go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Jeśli takiego podpisu nie mamy, wniosek trzeba będzie i tak wysłać elektronicznie, choć konieczne będzie również wydrukowanie formularza, podpisanie go ręcznie i wysłanie pocztą do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub złożenie go osobiście w wfośigw lub w gminie, która ma podpisaną umowę o współpracę z Narodowym Funduszem. W tej chwili 2065 gmin ma podpisane takie porozumienia, a na terenie Polski działa 1888 punktów konsultacyjno-informacyjnych.

Według stanu na 8 lipca 2022 r. w programie "Czyste Powietrze" do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska wpłynęło 466 tys. 796 wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 8,4 mld zł. Do tego czasu wypłacono dofinansowanie w wysokości blisko 3,14 mld zł.

Celem programu "Czyste Powietrze" jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych, tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne, aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do kupna nowego pieca pieniądze można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych. Planowany budżet programu to ponad 100 mld zł.

