Anteny polskiej produkcji gotowe do udziału w misji Europejskiej Agencji Kosmicznej

Narzędzie stworzone w warszawskiej firmie Astronika - tzw. Radio Wave Instrument – wkrótce opuści Polskę, by stać się częścią sondy JUICE w misji badawczej Europejskiej Agencji Kosmicznej - poinformowała w poniedziałek firma.

Jak wskazano w komunikacie, Radio Wave Instrument (RWI) zostało opracowane w firmie Astronika w ramach konsorcjum prowadzonego przez Szwedzki Instytut Fizyki Plazmy wraz z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Tohoku University.

"Nasze anteny ważą około dwóch kilogramów, a po rozłożeniu osiągają długość 2,5 metra" - wyjaśniła cytowana w komunikacie Marta Tokarz z zarządu Astroniki i Technical Leader instrumentu RWI. Dodała, że RWI zostało zbudowane z taśm miedziano - berylowych, które po rozwinięciu przyjmują kształt rurek o średnicy 10 mm.

"Zastosowana technologia pozwoliła nam zagwarantować jak najmniejszą wagę gotowego instrumentu i jak największą kompaktowość, co w przypadku sprzętu kosmicznego jest niezwykle istotne, bo każdy dodatkowy gram i centymetr, który wysyłamy w kosmos, generuje nowe koszty i potencjalne utrudnienia" - podkreśliła.

Misja JUpiter ICy Moons Explorer (JUICE), której elementem będzie instrument opracowany w części mechanicznej przez inżynierów warszawskiej firmy Astronika, ma na celu zbadanie okolic Jowisza oraz jego trzech największych księżyców: Ganimedesa, Europy i Kallisto - przypomniano.

"Prowadzone badania mają przybliżyć naukowców Europejskiej Agencji Kosmicznej do znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące początków istnienia Układu Słonecznego oraz życia w nim. Ma to związek z przewidywanym występowaniem wody na powierzchni księżyców Jowisza" - przypomniano. Sonda badawcza misji JUICE wyruszy w 2022 r., wykorzystując unikatowy układ planet, umożliwiający jej jak najszybsze dotarcie do celu.

Jak wyjaśniono, docelowo anteny RWI zostaną umieszczone na sondzie kosmicznej, na ostatnim z trzech segmentów wysięgnika, tzw. MAG-booma, który pozwoli na odpowiednie oddalenie ich od potencjalnych zakłóceń pola magnetycznego samej sondy. "Anteny RWI mają być rozłożone na niskiej orbicie wokółziemskiej, czyli na początku podróży sondy" - wskazał Łukasz Wiśniewski z zarządu Astroniki i kierownik projektu JUICE w firmie. Dodał, że po dotarciu w pobliże Jowisza pozwolą one na pomiar trzech składników pola elektrycznego w paśmie wysokiej częstotliwości.

Firma zaznaczyła, że RWI "niedługo opuści Polskę, by stać się częścią sondy JUICE w misji badawczej Europejskiej Agencji Kosmicznej". Wyjaśniono, że obecnie prowadzone są testy wibracyjne, które będą symulować moment startu misji. Po ich zakończeniu RWI zostanie przetransportowany na testy termiczno-próżniowe do Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych - głównego ośrodka badawczego Europejskiej Agencji Kosmicznej - w Noordwijk. Gdy testy zostaną pomyślnie zakończone, urządzenie ma trafić "do głównego integratora, gdzie będzie czekać na rozpoczęcie swojej podróży w kierunku Jowisza".

Astronika powstała z inicjatywy polskich inżynierów z doświadczeniem w branży kosmicznej. Jej specjalnością są instrumenty kosmiczne - w szczególności penetratory geologiczne, mechanizmy trzymająco-zwalniające i systemy antenowe. Firma realizuje projekty m.in. dla misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, NASA, Niemieckiej Agencji Kosmicznej.