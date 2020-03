Antoni Repa pełnomocnikiem ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Minister finansów Tadeusz Kościński powołał z dniem 6 marca br. Antoniego Repę na pełnomocnika do spraw Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) - poinformował w czwartek resort.

Strategia została przyjęta przez rząd 1 października 2019 r. i ma za zadanie zidentyfikować najważniejsze bariery dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, szczególnie długoterminowe i proponuje dla nich konkretne rozwiązania. "Mianując Antoniego Repę Pełnomocnikiem ds. Strategii, chcę mieć pewność, że podtrzymanie zaufania do rynku kapitałowego idzie w dobrym kierunku" - podkreślił cytowany w komunikacie szef MF.

Jak wskazano, SRRK stanowi realizację jednego z postulatów zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W strategii wskazano na potrzebę zapewnienia dodatkowego, obok sektora bankowego, źródła finansowania dla polskich przedsiębiorstw, szczególnie MŚP.

Głównym zadaniem pełnomocnika będzie realizacja 90 postulatów przewidzianych w SRRK, co ma zapewnić większą popularność rynku kapitałowego i sprawić, że będzie postrzegany jako miejsce do lokowania oszczędności. Ułatwienia, przejrzystość i proinwestorskie rozwiązania mają z kolei przyciągnąć oszczędności Polaków, jak i kapitał zagraniczny.

"Konieczność przygotowania Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego była w ostatnich latach wielokrotnie zgłaszana przez uczestników rynku. Została przyjęta po prawie dwuletniej intensywnej pracy. Aktywny udział podmiotów zewnętrznych w identyfikacji listy barier i uzgodnieniach zewnętrznych pokazał, że jest to dokument stworzony przez rynek dla rynku" - zaznaczył Repa.

Antoni Repa karierę zawodową rozpoczął w Bank of America w Londynie, a następnie w United Bank of Kuwait, brytyjskim banku inwestycyjno-handlowym (merchant bank), specjalizującym się w finansowaniu handlu (trade finance), zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, obrocie papierami wartościowymi oraz bankowości korporacyjnej. Ukończył studia MBA o specjalizacji finanse na UCLA Anderson School of Management w Los Angeles w Kalifornii, posiada też tytuł BA (BA Joint Honours Degree) nadany przez Leeds University w Wielkiej Brytanii.

Jak poinformował resort, brał też udział w pracach nad Narodowym Funduszem Inwestycyjnym i współuczestniczył w tworzeniu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.