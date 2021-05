Antoniak: widzimy szanse na wyższą konsumpcję prywatną niż przed rokiem

W poniedziałkowych danych GUS o PKB w I kwartale najciekawsza będzie struktura wzrostu gospodarczego. Widzimy szanse na wyższą konsumpcję prywatną niż przed rokiem – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak.

W poniedziałek GUS opublikuje dane o wzroście PKB w I kwartale. Będą to dane wstępne, ale dokładniejsze od szybkiego szacunku, który GUS przedstawił 14 maja.

"Nie spodziewamy się, aby pojawiły się większe różnice pomiędzy danymi wstępnymi a tym, co GUS opublikował w ramach wstępnego szacunku" - powiedział PAP Adam Antoniak.

Według szybkiego szacunku GUS, PKB niewyrównany sezonowo w I kwartale 2021 roku zmniejszył się realnie o 1,2 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 2 proc. w analogicznym okresie 2020 r. Z kolei PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) w I kwartale wzrósł realnie o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,7 proc.

"Nawet jeśli pojawią się niewielkie różnice, to nie będzie miało większego znaczenia dla oceny sytuacji gospodarczej w I kwartale. Ciekawsza będzie struktura - widzimy szanse na wyższą konsumpcję prywatną niż przed rokiem. Spodziewamy się za to spadku inwestycji. Wprawdzie dane o nakładach inwestycyjnych dużych firm są optymistyczne, ale naszym zdaniem to zaledwie wycinek całego obrazu" - powiedział Adam Antoniak.

GUS w informacji o wynikach finansowych firm zatrudniających ponad 50 osób w I kwartale podał, że nakłady inwestycyjne tej grupy przedsiębiorstw były (w cenach stałych) o 4,6 proc. wyższe niż przed rokiem; w I kwartale ub. roku odnotowano wzrost o 4,3 proc.

"Gdyby dane GUS potwierdziły, że z inwestycjami jest lepiej niż oczekiwaliśmy, to byłby przyczynek do rewizji prognoz, bo oznaczałoby to, że przyspieszenie gospodarki jest mocniejsze. Ale ze względu na dane o inwestycjach z poprzedniego kwartału, który był słaby, i ze względu na fakt, że zaprezentowane przez GUS dane dotyczą ograniczonej części gospodarki, zachowujemy w tej kwestii ostrożność" - stwierdził ekonomista Banku Pekao.

Za to prognozy Pekao dla II kwartału 2021 r. są bardzo optymistyczne.

"Drugi kwartał zaczęliśmy od wysokiego c. Chodzi o imponujące dane o produkcji przemysłowej i o sprzedaży detalicznej. Na dodatek wyniki II kwartału będą porównywane do II kwartału 2020 roku, który był pod względem sytuacji gospodarczej najgorszym okresem. Dane za kwiecień i maj sugerują, że wzrost w drugim kwartale może być dwucyfrowy, na poziomie ok. 10 proc." - powiedział ekonomista Banku Pekao.

W cały roku - wg prognoz tej instytucji - można spodziewać się wzrostu PKB o 4,5 proc., a w przyszłym gospodarka przyspieszy i jej tempo wzrostu może przekroczyć 5 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl