Antykryzysowe działania dla projektów finansowanych z EFS

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przedstawiło we wtorek 17 marca kolejny pakiet rekomendacji, które mają pomóc między innymi osobom, firmom i organizacjom pozarządowym realizującym projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). - Nie ma co czekać na rozwój sytuacji, robimy kolejny krok. W piątek były rekomendacje dotyczące wszystkich inwestycji unijnych, teraz skupiamy się na tak zwanych miękkich projektach. To one są szczególnie narażone na utrudnienia związane z pandemią koronawirusa - tłumaczy minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Szefowa MFiPR dodaje, że wiele z postulatów beneficjentów znalazło odzwierciedlenie w piśmie resortu.

Pismo z rekomendacjami minister Jarosińskiej-Jedynak zostało skierowane do instytucji, które czuwają nad wdrażaniem projektów finansowanych i decydują o sposobie ich rozliczania.

Otrzymali je między innymi ministrowie, marszałkowie województw, wojewódzkie urzędy pracy czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.