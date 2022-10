Anwil prowadzi analizy, od których uzależnia decyzję o obniżce cen nawozów

Anwil prowadzi analizy, które mogą przesądzić o obniżce cen nawozów w najbliższym czasie. Firma będzie podejmowała decyzje w oparciu o aktualne uwarunkowania rynkowe - poinformował PAP producent nawozów z Grupy Kapitałowej PKN Orlen.

We wtorek Grupa Azoty poinformowała, że ceny produkowanych przez nią nawozów spadną poniżej 4 tys. zł za tonę. PAP zapytał drugiego pod względem wielkości producenta nawozów na polskim rynku - spółkę Anwil należącą do Grupy Kapitałowej PKN Orlen - czy również planuje obniżkę cen swoich produktów.

"Analizujemy obecne uwarunkowania rynkowe. Decyzje będą podejmowane w najbliższym czasie" - stwierdził Anwil w przekazanej PAP odpowiedzi. "Anwil na bieżąco analizuje i monitoruje sytuację na rynku gazu i energii. Spółka działa transparentnie, a ceny naszych produktów odzwierciedlają bieżące notowania gazu. Firma będzie podejmowała kolejne decyzje w oparciu o aktualne uwarunkowania rynkowe" - podkreślono.

23 sierpnia br. Anwil poinformował, że czasowo wstrzymuje produkcję nawozów azotowych. Powodem był gwałtowny wzrost w Europie cen gazu ziemnego - głównego surowca wykorzystywanego przy wytwarzaniu nawozów azotowych. Spółka wskazała wówczas, że ceny gazu ziemnego tylko w ciągu tygodnia wzrosły o 41 proc. z 200,4 euro za MWh (15 sierpnia br.) do 282,8 euro za MWh (23 sierpnia br.). Zaznaczono, że od początku wojny w Ukrainie ceny tego surowca wzrosły o 218 proc., z 88,9 euro za MWh 24 lutego br.

29 sierpnia br. Anwil podjął jednak decyzję o wznowieniu produkcji nawozów azotowych.

Również Grupa Azoty informowała w sierpniu o zatrzymaniu lub ograniczeniu produkcji nawozów w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego. M.in. wstrzymano prace instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6 w Tarnowie. Ponadto zakłady Grupy Azoty w Puławach ograniczyły produkcję amoniaku do około 10 proc. mocy wytwórczych i wstrzymały część produkcji w segmentach tworzyw i agro. Z kolei Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn podjęła decyzję o ograniczeniu z dniem 24 sierpnia pracy instalacji do minimum, tj. do 43 proc. dla Jednostki Produkcyjnej Nawozy.

12 października br. Grupa Azoty przekazała, że w związku ze zmianą warunków rynkowych zarząd spółki podjął decyzję o wznowieniu produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu i poliamidu 6 w Tarnowie. Informując 18 października o obniżeniu cen nawozów azotowych poniżej 4 tys. zł za tonę, Grupa Azoty zastrzegła, że w razie zmiany sytuacji na rynku gazu produkcja nawozów może zostać ponownie wstrzymana lub ograniczona.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl