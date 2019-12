Anwil wyróżniony przez International Fertilizer Association za standardy w produkcji nawozów

Anwil z Grupy Orlen otrzymał złoty medal od International Fertilizer Association (IFA) - Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego m.in. za wdrożenie programu gwarantującego spełnianie najwyższych standardów produkcji nawozów i promowanie bezpieczeństwa, zdrowia oraz dbałości o środowisko.

Informując we wtorek o wyróżnieniu, którym Anwil został uhonorowany podczas listopadowego IFA Strategic FORUM w Paryżu (Francja), spółka podkreśliła jednocześnie, iż "jest jednym z czołowych krajowych wytwórców nawozów, a jego aktualne moce produkcyjne plasują go na 13. miejscu w Europie".

Jak podał Anwil, złoty medal przyznano tej spółce m.in. "za wdrożenie programu gwarantującego spełnianie najwyższych standardów produkcji nawozów i promowanie idei SHE Excellence (Safety, Health and Environment)".

"Przyznane wyróżnienie ma dla nas duże znaczenie, szczególnie w kontekście rozpoczętej w tym roku inwestycji nawozowej, która pozwoli na zwiększenie do połowy 2022 r. mocy produkcyjnych Anwilu z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie oraz poszerzenie oferty produktowej o cztery rodzaje nawozów" - powiedziała Agnieszka Żyro, prezes włocławskiej spółki z Grupy Orlen, cytowana w jej komunikacie.

Jak dodała, "kwestie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska są dla Anwilu, obok zagadnień technologicznych, priorytetowe". Oceniła przy tym, iż otrzymany od IFA medal potwierdza stosowanie we włocławskiej spółce najwyższych standardów i dobrych praktyk w tym zakresie.

Anwil podał, że "wykorzystanie nawozów w Unii Europejskiej w samym 2018 r., według raportu Fertilizers Europe Annual Overview 2018-2019, wyniosło ok. 20 mln ton". Zwrócił zarazem uwagę, że stosowanie nawozów "przyczynia się do rozwoju zrównoważonej produkcji rolnej, a tym samym do wzrostu poziomu bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie".

Spółka przypomniała także, że od 2007 r. uczestniczy w programie Product Stewardship, poddając swoje działania "wielopłaszczyznowemu audytowi DNV GL (Det Norske Veritas)". "W jego ostatniej edycji producent osiągnął rekordowy wynik na poziomie 96 proc. zgodności z wymogami badania" - podkreślił Anwil.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym koncern ma 100 proc. akcji. Oprócz nawozów azotowych: saletry amonowej i saletrzaku, wytwarza również tworzywa sztuczne. Produkcję nawozów rozpoczęto tam w 1971 r. Spółka od lat 90. XX wieku systematycznie modernizuje instalację saletry amonowej. W 2000 r. uruchomiła instalację wytwarzania saletrzaku, sprzedawanego pod marką CANWIL, dzięki czemu moce wytwórcze spółki w obszarze nawozów wzrosły do średnio miliona ton rocznie.

Spółka przystąpiła do IFA - globalnego stowarzyszenia, które zrzesza ponad 540 podmiotów z 81 państw, w tym firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją nawozów oraz organizacje badawcze i naukowe - na początku 2018 r.

W połowie września PKN Orlen podał, iż Anwil zawarł ze spółką Prochem umowę na budowę infrastruktury pomocniczej rozbudowywanego segmentu nawozów, a celem projektu jest zwiększenie w 2022 r. zdolności produkcyjnych spółki w tym obszarze o 50 proc. oraz poszerzenie oferty o cztery rodzaje nawozów.

PKN Orlen przypomniał wtedy, iż wcześniej - pod koniec czerwca - Anwil zawarł kontrakt z firmą Tecnimont na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie "pod klucz" instalacji granulacji. Jej średnia wydajność, jak wyjaśnił koncern, "będzie wynosić ok. 1500 ton na dobę, w zależności od rodzaju nawozów, i pozwoli na równoczesną produkcję szerokiej gamy produktów różniących się głównie zawartością azotu i siarki". Koncern wspomniał zarazem, iż z końcem kwietnia 2019 r. Anwil podpisał umowę ze spółką thyssenkrupp Industrial Solutions AG, która wybudować tam instalacje kwasu azotowego o wydajności niemal 1300 ton dziennie oraz neutralizacji o wydajności 1200 ton dziennie.

Według PKN Orlen, zakładany, całkowity koszt inwestycji rozbudowy mocy produkcyjnych Anwilu w segmencie nawozowym to ok. 1,3 mld zł, a po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA może wzrosnąć tam o ok. 57 mln euro rocznie.