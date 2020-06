Anwil z Grupy Orlen laureatem Business Superbrands 2020

Należąca do Grupy Orlen spółka Anwil z Włocławka znalazła się w gronie laureatów Business Superbrands 2020. Anwil ocenia, że wyróżnienie to efekt jego ugruntowanej pozycji na rynku oraz wysokiej jakości produktów, nawozów azotowych, tworzyw sztucznych i chemikaliów.

Jak poinformował w czwartek Anwil, marki, które brały udział w XIV edycji Konkursu Business Superbrands 2020 zostały poddane szczegółowej weryfikacji - oceniono m.in. ich pozycję rynkową w Polsce, jakość produktów lub usług, innowacyjność i działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu

"Chemiczna spółka z Grupy Orlen znalazła się w gronie laureatów Business Superbrands 2020. To efekt ugruntowanej pozycji na rynku oraz wysokiej jakości oferowanych produktów - nawozów azotowych, tworzyw sztucznych i chemikaliów" - zaznaczył Anwil informując o wyróżnieniu.

Prezes włocławskiej spółki z Grupy Orlen Agnieszka Żyro oceniła, że tytuł Business Superbrands 2020 to "wyraźne potwierdzenie, że Anwil jest silną i rozpoznawalną marką". "Wybór naszych produktów wskazuje na przywiązanie do polskiej firmy, która jest obecna na rynku od wielu lat" - podkreśliła. Dodała, iż spółka rozwija się poprzez inwestycje, nie zapominając przy tym o działaniach prospołecznych.

"Jestem pewna, że to właściwa droga do budowania dalszej pozycji marki Anwilu i zaufania do niej, czego dowodem jest otrzymany tytuł" - powiedziała Żyro, cytowana w czwartkowym komunikacie spółki. Prezes Anwilu podziękowała jego pracownikom, zwracając uwagę na ich wkład w to, jak spółka jest postrzegana zarówno przez konsumentów, jak i ekspertów.

Anwil przypomniał, że organizacja promująca konkurs Superbrands działa w blisko 90 krajach, gdzie od 25 lat wspiera ideę brandingu poprzez identyfikację, nagradzanie i prezentację studiów przypadku marek, które osiągnęły sukces rynkowy. Spółka wspomniała jednocześnie, że laureaci Business Superbrands 2020 "to firmy, które cieszą się największym uznaniem oraz renomą, a także legitymują się sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej w poszczególnych branżach".

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Oprócz nawozów azotowych: saletry amonowej i saletrzaku, wytwarza również tworzywa sztuczne.

W 2022 r. Anwil planuje uruchomienie trzeciej instalacji nawozowej, która zwiększy tam zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1 mln 461 tys. ton rocznie. Zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy tamtejszych mocy produkcyjnych to ok. 1,3 mld zł. Po zrealizowaniu projektu, jak podawał wcześniej PKN Orlen, szacowany zysk operacyjny EBITDA Anwilu może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.​