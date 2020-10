Anwil z Grupy Orlen planuje rozbudowę segmentu tworzyw sztucznych

Anwil z Grupy Orlen ogłosił trzy zapytania dotyczące licencji, projektu i budowy instalacji do produkcji polichlorku winylu, chlorku winylu i chloru ciekłego. Informacje o ewentualnym zainteresowaniu udziałem w przyszłych postępowaniach zakupowych można składać do 20 października.

W opublikowanej dokumentacji Anwil podał, że zamierza przeprowadzić postępowanie zakupowe na licencję, projekt bazowy, wykonanie prac inżynieryjnych, dostawę, budowę i uruchomienie węzłów technologicznych do produkcji polichlorku winylu metodą suspensyjną, a także do produkcji chlorku winylu oraz do produkcji chloru ciekłego.

W przypadku polichlorku winylu wytwarzanego metodą suspensyjną oraz w przypadku chlorku winylu spółka wyjaśniła, iż budowa i uruchomienie nowych węzłów technologicznych pozwolić ma na zwiększenie obecnie posiadanych mocy produkcyjnych po 100 tys. ton na rok, natomiast w przypadku chloru ciekłego ma być to wzrost o ok. 108 tys. ton w ciągu roku. Anwil zaznaczył, że "zakres prowadzonych prac będzie obejmował budowę instalacji polimeryzacji PVC, linii strippingu i suszenia oraz modernizację istniejących węzłów w celu zintegrowania ich z nowo powstałymi jednostkami produkcyjnymi". Jak podano w ogłoszeniu, nowa instalacja ma być zlokalizowana w Anwilu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej instalacji polichlorku winylu.

W przypadku technologii chlorku winylu spółka wskazała, iż ma być ona "oparta na procesie krakowania EDC, z uwzględnieniem jednostki do produkcji i oczyszczania EDC, pełnego zagospodarowania powstającego w procesie krakowania chlorowodoru oraz węzła oczyszczania chlorku winylu do jakości nie gorszej niż 99,98 proc., pozwalającego użyć go następnie w procesie polimeryzacji". Instalacja ma być również zlokalizowana w Anwilu na terenie po zlikwidowanej instalacji produkcyjnej, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej instalacji chlorku winylu, z możliwością wykorzystania istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej z możliwość połączeń technologicznych z obecnie posiadaną instalacją do produkcji chlorku winylu.

Jak podał Anwil, w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnej chloru planowana jest tam rozbudowa oczyszczania solanki, elektrolizy, obróbki chloru oczyszczania wodoru, odchlorowania solanki i cyrkulacji katolitu. Dodatkowo planowane jest wybudowanie układu odbromowania solanki - dla obecnej i zwiększonej produkcji chloru - oraz budowa instalacji produkcji kwasu solnego syntezowego o zdolności produkcyjnej 13,3 tys. ton. Instalacja ma być zlokalizowana na terenie spółki w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej instalacji.

Anwil podkreślił, iż wszystkie nowe instalacje i węzły "mają być zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych, pozwalających uzyskać wskaźniki zużycia surowców i czynników energetycznych na światowym poziomie".

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Spółka, oprócz nawozów azotowych, wytwarza też suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce i ósmym w Europie - jest on wykorzystywany m.in. w produkcji profili budowlanych, rur, w tym np. kanalizacyjnych oraz izolacji i osłon kabli elektrycznych, a także przy wytwarzaniu sprzętu medycznego.

Produkcję chlorku winylu i polichlorku winylu Anwil rozpoczął w pierwszej połowie lat 80. XX wieku. Dotychczas spółka wyprodukowała łącznie ponad 7 mln ton, zarówno monomeru, jak i polimeru. Blisko połowa produkcji suspensyjnego polichlorku winylu trafia z Włocławka pod nazwą Polanvil na rynki Unii Europejskiej.