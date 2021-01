Anwil z Grupy Orlen ponownie z tytułem Top Employer Polska

Anwil z Grupy Orlen drugi rok z rzędu uzyskał tytuł najlepszego pracodawcy - Top Employer Polska. Świadczy to, jak podkreśla spółka, o wysokim zaangażowaniu w tworzenie jak najlepszego środowiska pracy i wdrażaniu wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i praktyk HR.

Anwil podkreślił, że przyznanie wyróżnienia zostało poprzedzone badaniem weryfikacyjnym, w którym spółka ta została poddana przez ekspertów z Top Employers Institute "wnikliwej analizie" - jak w przypadku innych podmiotów, ocena oparta była na kwestionariuszu zawierającym najlepsze praktyki, obejmujące zarządzanie zasobami ludzkimi, który obejmował 6 domen składających się z 20 tematów, jak np. strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja.

"Chemiczna spółka z Grupy Orlen już drugi rok z rzędu uzyskała tytuł Top Employer Polska. Świadczy to o wysokim zaangażowaniu organizacji w tworzenie jak najlepszego środowiska pracy i wdrażaniu wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i praktyk HR" - oznajmiła spółka w środowym komunikacie.

Według prezes Anwilu Agnieszki Żyro, spółka ta jest pracodawcą odpowiedzialnym, a zapewnienie najlepszego środowiska pracy, komfort i atrakcyjną ofertę socjalną są tam jednym z priorytetów. "Przykładamy też dużą wagę do wspierania pracowników w ich rozwoju zawodowym, budowaniu kompetencji i dodatkowych umiejętności. Są to podstawowe wyznaczniki w prowadzonej przez nas polityce kadrowej, bo mamy świadomość, iż to ludzie - nasi pracownicy - są największą wartością firmy. Przyznany tytuł Top Employer Polska jest tego wyraźnym potwierdzeniem i jesteśmy z tego niezwykle dumni" - oświadczyła Żyro, cytowana w informacji Anwilu.

Spółka przypomniała, że Top Employers Institute to niezależna jednostka certyfikująca, która od 30 lat weryfikuje i ocenia warunki pracy stworzone przez pracodawców na całym świecie, co z kolei umożliwia m.in. wzajemną, międzynarodową wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk. "Łącznie Top Employers Institute certyfikował już ponad 1600 organizacji w 120 krajach, przyznając prestiżowy tytuł tym, które pozytywnie wpływają na życie ponad 7 mln pracowników" - podkreślił Anwil.

Anwil z siedzibą we Włocławku (Kujawsko-pomorskie) to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.