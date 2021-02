Anwil z Grupy Orlen szuka wykonawcy do zaprojektowania i budowy terminalu morskiego

Anwil z Grupy Orlen, producent nawozów azotowych i PCW, ogłosił zapytanie ofertowe na budowę morskiego terminalu przeładunkowego w formule EPC na terenie Portu Gdańskiego. Jak podała spółka, oferty w tym postępowaniu można składać do 23 marca. Termin realizacji inwestycji to koniec lutego 2023 r.

Jak poinformował Anwil w opublikowanym w piątek ogłoszeniu, zakres prac, których dotyczy zapytanie ofertowe, obejmuje "wykonanie usługi inwestycyjnej polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu terminalu morskiego przeładunkowego na terenie Portu Gdańskiego" w oparciu o opracowaną "Koncepcję terminalu morskiego przeładunkowego Anwil".

Anwil zaznaczył w dokumentacji postępowania, że zakończenie realizacji prac w formule EPC to 28 lutego 2023 r., przy czym planowany odbiór końcowy wyznaczono do 31 marca 2023 r.

Według podanych w ogłoszeniu minimalnych parametrów technicznych, przepustowość - rozładunek i załadunek - terminalu morskiego Anwilu ma wynieść 200 ton/h, a całkowita zdolność technologiczna obiektu została określona na poziomie 400 tys. ton na rok. Wskazano przy tym parametry, dotyczące pojemności terminalu w pełnej wydajności - 12 tys. ton dla towarów luzem i 6 tys. ton dla towarów opakowanych, a przy ograniczonej wydajności, odpowiednio - 6 tys. ton i 3 tys. ton.

"Zamawiający nie wyklucza możliwości budowy terminalu morskiego przeładunkowego w ograniczonej wydajności z pełną funkcjonalnością wraz z możliwością jego dalszej rozbudowy w ramach posiadanego prawomocnego pozwolenia na budowę" - podkreśliła spółka.

W dokumentacji zapytania ofertowego, dotyczącego budowy morskiego terminalu przeładunkowego w formule EPC na terenie Portu Gdańskiego, Anwil podał także maksymalne parametry statku, korzystającego z obiektu: długość 135 metrów, szerokość, 19,5 metra oraz zanurzenie 7,9 metra.

Anwil z siedzibą we Włocławku (Kujawsko-pomorskie) to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.

Aktualnie Anwil realizuje budowę trzeciej linii do produkcji nawozów. To jedna z największych inwestycji w historii tej spółki. Uruchomienie trzeciej instalacji nawozowej zwiększy tam zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1 mln 461 tys. ton rocznie. Zakładany całkowity koszt inwestycji to ok. 1,3 mld zł.

Spółka informowała wcześniej, że rozbudowa mocy produkcyjnych nawozów, której ukończenie planowane jest na 2022 r., pozwoli na poszerzenie tamtejszego portfolio o cztery rodzaje produktów: saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.