Anwil z Grupy Orlen wprowadza nowe nazwy produktów PCW

Anwil, spółka z Grupy Orlen będąca jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu, wprowadza na rynek markę granulatów i mieszanek PCW. Nowe nazwy produktów, jak podkreśla Anwil, to działanie spójne ze strategią sprzedażową i marketingową spółki.

Według Anwilu stworzenie rodziny znaków dla produktów tego podmiotu Grupy Orlen "pozwala na budowanie ich rozpoznawalności w branży i uspójnienie oferty spółki w zakresie tworzyw sztucznych na rynku polskim i rynkach eksportowych".

Informując we wtorek o wprowadzeniu na rynek marki granulatów i mieszanek PCW, Anwil zaznaczył, że jest to "działanie spójne ze strategią sprzedażową i marketingową spółki". Wśród produkowanych przez spółkę tworzyw sztucznych znajdują się m.in.: Polanvil S - polichlorek winylu oraz granulaty twarde, plastyfikowane i mieszanki PCW. "Ta ostatnia grupa produktów będzie teraz występować pod wspólną nazwą Creovil, a dobrze już znany w branży tworzyw sztucznych Polanvil S zyska nową szatę graficzną" - zapowiedział Anwil.

Spółka zwróciła uwagę, że charakterystycznym elementem obydwu znaków towarowych jest pojawiająca się w miejscu kropki nad literą "i" forma zbudowana z dwóch nachodzących na siebie kręgów symbolizujących cząstki elementarne, z których tworzone są tam produkty, przy czym element ten, w zależności od marki, zmienia swoją kolorystykę.

"Ideą przyświecającą twórcom nowej nazwy dla granulatów i mieszanek było to, co leży u podstaw tej grupy produktów, czyli +kreowanie+ materiałów zgodnie z wymaganiami klientów. Zadanie to nieprzerwanie realizuje wykwalifikowana kadra technologów Anwilu, która zapewnia klientom niezbędne wsparcie techniczne na wszystkich etapach życia naszych produktów, i to nie tylko w odniesieniu do nowo wprowadzanych materiałów" - podkreślono w informacji.

Jak zaznaczyła Elżbieta Jabłońska, zast. dyrektora obszaru komunikacji, marketingu i sponsoringu w Anwilu, "kreatywność to jeden z obowiązkowych przymiotów firm działających w branży PCW". "Od producentów granulatów i mieszanek oczekuje się produktów szytych na miarę. Takie są właśnie produkty marki Creovil. Zależało nam na tym, aby podkreślić ten aspekt już w samej nazwie" - wyjaśniła Jabłońska, cytowana w komunikacie spółki.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.

