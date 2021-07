Anwil z Grupy Orlen wybrał rozwiązanie polskiego startupu w programie MIT Enterprise Forum CEE

System autorstwa polskiego startupu Surveily, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania obrazu z kamer , został wybrany przez Anwil z Grupy Orlen spośród 8 innowacyjnych koncepcji w ramach programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum CEE Spring Edition 2021.

Jak ogłosił we wtorek Anwil, proces oceny aplikacji startupów nadesłanych w naborze wiosennym programu akceleracji MIT Enterprise Forum CEE dobiegł końca - jeszcze w czerwcu zakończyły się warsztaty preselekcyjne z ośmioma startupami.

Spółka podkreśliła, że eksperci Anwil "szczegółowo przeanalizowali prezentowane rozwiązania pod kątem technicznym oraz technologicznym". "Oceniano wykonalność wdrożenia rozwiązań w warunkach Anwil. Dodatkowo, dla każdego z pomysłów, sprawdzany był proponowany przez startupy harmonogram oraz przygotowanie organizacyjne" - podano w informacji.

Anwil oznajmił jednocześnie, iż "spośród ośmiu innowacyjnych koncepcji wybrano rozwiązanie polskiego startupu - Surveily, oferującego system wykorzystujący sztuczną inteligencję do analizowania obrazu z kamer zamontowanych w wybranej lokalizacji". Jak zapowiedziano w komunikacie, "kolejnym krokiem, zgodnie z programem akceleracji, będzie pilotażowe wdrożenie proponowanej technologii w warunkach spółki, na co przewidziano okres najbliższych sześciu miesięcy".

Już w lutym tego roku Anwil informował, że poszukuje innowacyjnych rozwiązań technologicznych, uczestnicząc pilotażowo w dwóch programach jednocześnie. Spółka wyjaśniła wówczas, iż są to: program akceleracyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-20 oraz właśnie program akceleracyjny afiliowany przez MIT (Massachusetts Institute of Technology) Enterprise Forum CEE (Central and Eastern Europe).

W czerwcu Anwil komunikował, że do wiosennej odsłony programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum CEE Spring Edition 2021 zgłosiła się rekordowa liczba blisko 250 startupów z 23 krajów. Informując wtedy o przebiegu aplikacji, spółka podkreśliła, że "poszukiwanie innowacji i rozwijanie współpracy ze startupami konsekwentnie wpisuje się w działania Grupy Orlen związane z realizacją strategii Orlen 2030".

Anwil z siedzibą we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie) to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl