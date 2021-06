Anwil z Grupy Orlen z tytułem "Ambasadora Polskiej Chemii"

W trakcie Kongresu Polska Chemia 2021 spółka Anwil z Grupy Orlen otrzymała tytuł "Ambasadora Polskiej Chemii". Tytuł ten to część programu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC), jakim jest Kampania "Polska Chemia". Celem projektu jest m.in. wzmacnianie wizerunku rodzimej branży chemicznej.

"Honorowe wyróżnienie tytułem +Ambasadora Polskiej Chemii+ to ważny dowód uznania dla spółki - ocenił Anwil, informując w środę o przyznanym wyróżnieniu. Jak podał w komunikacie, ogłoszenie laureata nastąpiło podczas VIII Kongresu Polska Chemia.

Anwil przypomniał, iż w tym roku obchodzi jubileusz 55-lecia istnienia. Zaznaczył jednocześnie, że "przyznany tytuł symbolicznie nawiązuje do osiągnięć firmy, podkreśla także ważną rolę spółki w budowaniu silnej pozycji sektora, który firma reprezentuje".

"Z jednej strony jest to nagroda za dotychczasowy wkład Anwilu w rozwój branży chemicznej, a z drugiej potwierdzenie wyboru właściwej drogi do realizacji ambitnych planów spółki na przyszłość" - stwierdziła prezes Anwilu Agnieszka Żyro, cytowana w komunikacie spółki. Jak dodała, firma ta "ma znaczący wpływ na kondycję polskiego przemysłu chemicznego".

"Cieszę się, że nasze sukcesy, rozwój spółki oraz aktywność w działaniu na rzecz branży, są nie tylko widoczne, ale także doceniane przez środowisko, czego dowodem jest właśnie tytuł +Ambasadora Polskiej Chemii+" - powiedziała prezes Anwilu.

Spółka przypomniała, że przyznawanie tytułu "Ambasadora Polskiej Chemii" jest elementem autorskiego programu PIPC, jakim jest Kampania "Polska Chemia". Celem tego projektu - jak wyjaśniono w informacji - "jest m.in. wzmacnianie wizerunku branży chemicznej jako innowacyjnego sektora gospodarki, tworzącego miejsca pracy oraz respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej".

Anwil wspomniał także, że w ramach Kampanii "Polska Chemia" PIPC wyróżnia firmy, instytucje i osoby, a kandydatów do tytułu każdorazowo wyznacza zarząd organizacji w porozumieniu z Kapitułą Kampanii.

Anwil z siedzibą we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie) to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.

Pod koniec kwietnia Anwil informował, że realizowana tam budowa nowej linii do produkcji nawozów jest już zaawansowana w połowie - inwestycja ta ruszyła w maju 2019 r. Spółka zapowiada, że po zakończeniu projektu, co nastąpi w 2022 r., zapewni dostęp do "zwiększonego wolumenu produktów spełniających najwyższe światowe standardy" - pojawią się cztery nowe produkty nawozowe: saletra gruba, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

Jak podawał wcześniej PKN Orlen, zakładany całkowity koszt budowy trzeciej linii do produkcji nawozów w Anwilu to ok. 1,3 mld zł, a po zrealizowaniu projektu szacowany zysk operacyjny EBITDA spółki może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.

Od 2018 r. Anwil jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego, organizacji zrzeszającej podmioty zajmujące się produkcją, handlem, transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania.

