Apel do posłów o ratowanie polskich targów

Branża targowa apeluje do posłów, by zagłosowali za pomocą dla polskich targów branżowych. - Od pozytywnej decyzji rządu zależy, czy sytuacja branży targowej będzie dalej się pogarszać, czy stanie się szansą i bodźcem do rozwoju polskiej gospodarki - uważa Polska Izba Przemysłu Targowego.

O wsparcie dla podmiotów organizujących targi i dla nich pracujących zwraca się do posłów na Sejm Polska Izba Przemysłu Targowego (PIPT).

Chodzi m.in. o objęcie firm „około targowych” dalszymi świadczeniami postojowymi czy zwolnieniem ich z obowiązku płacenia składek ZUS.

Sejm zajmie się teraz tzw. Tarczą Turystyczną, która zawierać ma zapisy dotyczące branży targowej.