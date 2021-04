Apel Gdańskiej Organizacji Turystycznej do premiera o przyspieszenie szczepień

Gdańska Organizacja Turystyczna (GOT) zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o przyspieszenie szczepień. Z ankiety przeprowadzonej przez GOT wynika, że ponad 84 proc. przedstawicieli branży bardzo chętnie poddałoby się wcześniejszemu szczepieniu.

O skierowaniu pisma do szefa rządu poinformował we wtorek Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

"Branża turystyczna to niezwykle istotna gałąź gospodarki, która najmocniej poczuła negatywny wpływ pandemii Covid-19. Do Gdańska w roku 2019 przyjechało rekordowe 3,5 mln gości. Dla porównania rok 2020 to już niespełna 2 mln, a przecież turystyka to dochody i miejsca pracy dla tysięcy ludzi" - wskazał Brandt. Podkreślił, że przyspieszone szczepienie to szansa na szybsze otwarcie, szansa na powrót pracowników oraz na zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkich klientów.

Cytowany w komunikacie prasowym prezes GOT Łukasz Wysocki podał, że z ankiety przeprowadzonej przez instytucję wynika, że ponad 84 proc. przedstawicieli branży bardzo chętnie poddałoby się wcześniejszemu szczepieniu, co byłoby szansą na szybsze otwarcie i pozytywny impuls dla całej gospodarki.

"Dlatego też zwracamy się do wszystkich, którym nie jest obcy los turystyki, o aktywne włączenie się i wsparcie naszego apelu" - zaznaczył.

Według ostatniego podsumowania sezonu turystycznego autorstwa GOT, w 2020 roku do Gdańska przyjechało prawie 2 miliony gości, podczas gdy w 2019 r. było ich ponad 3,5 mln; oznacza to spadek o 44 proc.

Od kilku lat goście zagraniczni stanowili w Gdańsku około jednej trzeciej przyjezdnych. W ubiegłym roku przyjechało ich ok. 300 tysięcy, czyli 15 proc. wszystkich gości. Oznacza to, że liczba cudzoziemców spadła rok do roku o 75 procent.

Wśród obcokrajowców goszczących w mieście nad Motławą w ubiegłym roku prym wiedli Niemcy - ponad 40 proc. Za nimi uplasowali się Skandynawowie (13,1 proc.), a na trzecim miejscu Brytyjczycy (9,4 proc.).

Liczba gości krajowych w Gdańsku w 2020 r. wyniosła ponad 1,6 mln i była o 28 proc. niższa niż w roku 2019.

Turyści (osoby, które nocowały) stanowili w Gdańsku w ub. roku 65 proc. ruchu turystycznego, a jednodniowi odwiedzający - 35 proc.

