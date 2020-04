Apel ministra rolnictwa: oszczędzajmy wodę

Niski stan wód oraz prognozy meteorologów dotyczące małej ilości opadów zapowiadają, że i w tym roku będzie susza w rolnictwie, którą odczuje całe społeczeństwo. Korzystajmy więc z wody oszczędnie - apeluje minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Prawdopodobnie i w tym roku niedobór wody przyniesie straty rolnikom, może jej także brakować w studniach i w rzekach, a także w gospodarstwach domowych. Oszczędzajmy więc wodę. To dotyczy każdego z nas, nie tylko rolników - przekazał PAP minister.

"Dziś nie ma warunków do tego, aby podlewać trawniki czy przydomowe ogródki. Dziś musimy zastanawiać się nad wykorzystaniem każdej kropli wody w sposób racjonalny" - podkreślił Ardanowski.

W warunkach niedoboru wody bardzo istotne jest jej oszczędzanie na każdym kroku oraz zatrzymywanie do celów gospodarczych wód opadowych. "Każdemu z osobna wydaje się, że to niewielkie oszczędności, ale w skali całego kraju są to miliony, dziesiątki milionów litrów wody, która może być wykorzystana gospodarczo" - tłumaczy.

Minister zwrócił uwagę, że jednym ze skutków suszy może być wzrost cen żywności. Jeżeli nastąpi duży spadek produkcji roślinnej, a wraz z nim ograniczona dostępność pasz, zmniejszy się hodowla. A mniejsza produkcja zbóż, kukurydzy, drobiu czy świń i wyższe jej koszty przełożą się na ceny dla konsumentów. By minimalizować skutki suszy, w interesie wszystkich jest maksymalne ograniczanie zużycia wody i jednocześnie o zatrzymywanie wód opadowych - zaznaczył szef resortu rolnictwa.

"Rolnikom przypominam, że są środki na urządzenia nawadniające i zatrzymujące wodę w gospodarstwach. Warto i należy z nich korzystać. Całkowicie suszy nie zapobiegniemy, ale możemy ograniczyć jej skutki" - przekonuje minister.