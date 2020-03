Apel o pilne działania w obszarze gospodarki

Przedstawiciele Pracodawców i Pracowników Rady Dialogu Społecznego apelują o odważne działania, które zagwarantują bezpieczeństwo socjalne pracowników, ochronę miejsc pracy i pomoc w przetrwaniu firmom.

Pracodawcy i związki zawodowe reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego podkreślają, że w przeciwnym razie, w miejsce solidarności i mobilizacji w walce z wirusem pojawi się strach o dalszą egzystencję, o losy pracowników i ich rodzin, o przyszłość małych, średnich i wielkich biznesów.- Już dziś słyszymy dramatyczne doniesienia o problemach wielu branż, niektórych usług dla ludności, firm doradczych i usługowych, turystycznych transportu krajowego i międzynarodowego, firm marketingowych i szkoleniowych, firm produkcyjnych.Dlatego apelujemy do rządu, aby do zaproponowanych działań dodać postulaty i propozycje zgłaszane przez partnerów społecznych. Oczekujemy, że Pan Premier w trybie nadzwyczajnym prześle Pakiet do konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego, aby Partnerzy społeczni mogli pilnie odnieść się do tych propozycji wzbogacając je o potrzebne rozwiązania - wskazują pracodawcy i związki zawodowe reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego.Pod pismem podpisały się: Business Centre Club, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Lewiatan i Forum Związków Zawodowych.Zobacz też: Andrzej Malinowski: koronawirus uderzy we wszystkich. Można jedynie zapiąć pasy