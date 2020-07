Apel PHH do branży turystycznej do zgłoszeń w programie z certyfikatem bezpieczeństwa POT-u

Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu zaapelował do branży turystycznej, by zachęcała jak największą liczbę obiektów do zgłoszeń w programie promującym Polskę poprzez wykorzystywanie certyfikatów bezpieczeństwa POT-u - podał PHH.

Polski Holding Hotelowy (PHH) poinformował w piątkowym komunikacie o kolejnym spotkaniu na szczycie branży turystycznej z udziałem ponad 40 osób, w tym z przedstawicielami władz Ministerstwa Rozwoju oraz pilotów i przewodników wycieczek. Przekazano, że rozmowy dotyczyły m.in. przedłużenia dopłat do wynagrodzeń dla całej branży, która w ostatnim okresie straciła ponad 90 proc. swoich przychodów.

"Pomimo prośby Ministerstwa Rozwoju z ostatniego spotkania o dostarczenie konkretnych wyliczeń i analiz w celu podjęcia prac w tej sprawie pani premier poinformowała, że na dzień dzisiejszy otrzymała takie dane tylko od segmentu hotelarskiego dostarczone przez Polski Holding Hotelowy i podobne dane dotyczące rynku organizatorów wycieczek od Polskiej Izby Turystycznej. Pozostali przedstawiciele branży turystycznej zobowiązali się do dostarczenia podobnych informacji w najbliższym czasie" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu w trakcie spotkania poruszył temat promocji Polski poprzez wykorzystywanie certyfikatów bezpieczeństwa Polskiej Organizacji Turystycznej informując, że ponad 1000 obiektów w całej Polsce ten certyfikat posiada.

Prezes PHH zwrócił się z apelem do całej branży, "aby zachęcała jak największą liczbę obiektów do zgłoszenia się do tego programu". "Dzięki temu możemy wspólnie stworzyć potężne narzędzie marketingowe w walce o uzyskanie jak największej liczby gości nie tylko krajowych, ale również zagranicznych" - czytamy.

Ponadto, prezes Cristescu mówił o uporządkowaniu kwestii dot. opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz abonamentowych. "Obecnie hotele mają do czynienia z aż 6 organizacjami pobierających opłaty, ZPAV, SAWP, STOART, ZASP, SFP ZAPA i ZAIKS" - napisano.

Podano przykład hotelu ekonomicznego liczącego 100 pokoi - suma miesięcznych opłat według obowiązujących tabel to ponad 6 600 zł netto. Jak wskazano, hotele płacą dodatkowo 22,70 zł miesięcznie abonamentu za każdy odbiornik radiowo telewizyjny, czyli dodatkowo 2270 zł za miesiąc.

"Ten postulat został zanotowany i otrzymaliśmy informację od Pana Ministra Mostowego, (wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy - PAP), że w przyszłym tygodniu zorganizuje spotkanie w gronie hotelarzy, aby rozpocząć konkretne prace nad uporządkowaniem tego tematu. Okazuje się, że branża hotelowa nie jest jedyną, która boryka się z tym problemem" - czytamy.

W komunikacie przekazano, że kolejnym tematem była ustawa regulująca sytuację Airbnb w Polsce. "Uporządkowanie tego istotnego zagadnienia dla polskiej turystyki pomoże nie tylko w zwalczaniu szarej strefy, ale może przynieść między innymi odpowiednie korzyści dla budżetu państwa. Pani Premier Emilewicz zapewniła nas, że niedługo projekt ustawy regulującej funkcjonowanie Airbnb zostanie przekazany do konsultacji wszystkim interesariuszom" - czytamy.

Omawiano też kwestię dotyczącą odmrożenie obostrzeń dotyczących organizacji konferencji w hotelach. Zdaniem prezesa PHH, ograniczenia ilość osób w salach konferencyjny blokuje rozwój segmentu MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry - PAP) w holach i zwrócił się z apelem do Emilewicz o wsparcie w rozmowach z GIS-em na temat odmrożenia tego elementu.

"Otrzymaliśmy zapewnienie, że na takie wsparcie ze strony MR możemy liczyć i mamy nadzieję, że niedługo ten istotny temat będzie już historią" - czytamy.

W komunikacie przekazano, że kolejne spotkanie branży w podobnej formie jest zaplanowane za dwa tygodnie, a w międzyczasie będą się odbywać spotkania sektorowe, między innymi dotyczące finansowania, czy uporządkowania opłat audiowizualnych dla hoteli.