Apel PKP Intercity o wcześniejsze planowanie podróży w okolicach 1 listopada

PKP Intercity apeluje do podróżnych, by zaplanowali wcześniej przejazdy koleją w związku ze świętem 1 listopada. Spółka w czwartkowym komunikacie przypomina także, że obecnie w pociągach przewoźnika może być zajęta najwyżej połowa miejsc siedzących.

"Wyjazdy w związku z przypadającym na 1 listopada świętem Wszystkich Świętych warto zaplanować wcześniej oraz rozważyć możliwość odbycia podróży w dniach poprzedzających lub następujących po tym dniu. PKP Intercity stale obserwuje frekwencję we wszystkich swoich pociągach. Widząc zwiększone zainteresowanie połączeniami, w miarę możliwości podejmuje decyzje o wzmocnieniu ich dodatkowymi wagonami oraz dostosowaniu składów do bieżącego obłożenia w pociągach nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 50 proc. miejsc" - czytamy w komunikacie.

Przewoźnik poinformował, że tylko w ostatni weekend 17 i 18 października PKP Intercity wzmocniły 77 pociągów 108 wagonami.

Podkreślono, że w trosce o bezpieczeństwo, PKP Intercity ściśle kontroluje poziom zajętości miejsc nie tylko w poszczególnych relacjach, ale także na każdym odcinku podróży. Dlatego cały czas obowiązkowa jest rezerwacja miejsc we wszystkich kategoriach pociągów. Jednocześnie pasażerowie mają możliwość zajmowania dowolnych miejsc w obrębie posiadanej klasy wagonu, bez względu na wskazane miejsce na zakupionym bilecie.

PKP Intercity przypomina, że cały czas funkcjonuje w reżimie sanitarnym, dążącym do zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym i pracownikom. Od dnia, w którym potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce, do końca września pociągi PKP Intercity przewiozły 14 mln osób i do tej pory nie odnotowano przypadku, w którym zakażenie koronawirusem byłoby następstwem takiej podróży.

Każdy skład przewoźnika jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu. Od marca do września 2020 wykonano ponad 225 tysięcy dezynfekcji. Na pokładach pociągów obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas trwania całej podróży. Kierownicy pociągów i konduktorzy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i utrzymania higieny osobistej - maseczki i rękawiczki ochronne oraz żele do mycia i dezynfekcji rąk. Ich kontakt z podróżnymi podczas kontroli biletów odbywa się z zachowaniem bezpiecznego dystansu dzięki wykorzystaniu terminali zbliżeniowych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także pasażerów przebywających m.in na dworcach i peronach oraz w przejściach podziemnych. Dodatkowo na około 60 największych dworcach w całym kraju funkcjonują specjalne pomieszczenia izolacyjne przeznaczone dla osób, które źle się poczuły i zaobserwowano u nich objawy wskazujące na zarażenie COVID-19.