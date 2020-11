Apel pomorskich pracodawców ws. pomocy branży eventowej

O podjęcie pilnych działań pomocowych dla branży eventowej zaapelował we wtorek Sztab Pomorskich Pracodawców. Zdaniem sztabu, bez znaczącego wsparcia przedsiębiorców z tego sektora gospodarki, można spodziewać się wielu bankructw

Treść oświadczenia przekazała mediom dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP w Gdańsku Małgorzata Wokacz-Zaborowska.

Adresatami stanowiska Sztabu Pomorskich Pracodawców (SPP) są premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, marszałek pomorski Mieczysław Struk, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz i parlamentarzyści z Pomorza.

"Działając w imieniu środowiska gospodarczego przedsiębiorców z województwa pomorskiego oraz kierując się odpowiedzialnością za zdrowie, bezpieczeństwo pracodawców i pracowników, jak również byt wielu przedsiębiorstw z branży tzw. eventowej wyrażamy nasz niepokój w związku z tragiczną sytuacją tego sektora gospodarki w naszym kraju i apelujemy o podjęcie pilnych działań pomocowych" - głosi oświadczenie.

Pomorscy pracodawcy przypomnieli, że branża eventowa odpowiedzialna jest za organizację wielu wydarzeń takich jak festiwale, koncerty, targi, kongresy, konferencje, prezentacje i promocje produktów, wyjazdy integracyjne i inne spotkania biznesowe.

"Branża ta ma też bardzo duży udział w tworzeniu kultury i dostępu do niej. W 2019 r. przedsiębiorcy z tego sektora gospodarki wygenerowali szacunkowo 1,5 proc. PKB (ok. 35 mld PLN) wkładu w polską gospodarkę. Udział w zapewnieniu miejsc pracy dla branży wyniósł ponad 220 tys. osób, natomiast łącznie branża zatrudnia wraz z dostawcami i partnerami ok. 1,5 mln osób. Praktyczne zamknięcie branży eventowej nastąpiło 12 marca i do tej pory nie zostało odmrożone - pomimo że formalnie może ona działać, to w praktyce ze względu na obowiązujące restrykcje, nie może świadczyć swoich usług" - czytamy w dokumencie.

SPP przywołał ankietę wśród firm z branży eventowej w woj. pomorskim, z której wynika, że 100 proc. przebadanych przedsiębiorstw notuje spadki przychodów o ponad 70 proc. (porównywano poziom przychodów na przełomie marzec-sierpień 2020 z tym samym okresem 2019 r.).

"Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności przyznane w pierwszej połowie 2020 r. środki pomocowe PFR, pożyczka PUP czy zwolnienia z ZUS, ze względu na niski udział wynagrodzeń w stosunku do całej puli kosztów stałych, stanowi marginalne wsparcie. Aktualnie 50 proc. badanych deklaruje, że bez dodatkowej pomocy jest w stanie przetrwać dalej do 3 miesięcy, zaś 37 proc. deklaruje, że do 6 miesięcy. Jedynie 13 proc. będzie mogło przetrwać 9-12 miesięcy" - podkreślono.

W ocenie Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców, "bez znaczącego wsparcia dla branży eventowej będzie można spodziewać się wielu bankructw i tragedii ludzkich".

"Dlatego też wspólnie apelujemy o zmianę modelu przyznawania pomocy dla podmiotów, które rzeczywiście tego potrzebują, przyznając ją w oparciu o główne kryterium, jakim jest spadek przychodów w powiązaniu z prowadzeniem działalności w określonej branży oraz na rzecz danej branży" - głosi stanowisko.

W ocenie autorów apelu "bez rozsądnej, odważnej strategii działania oraz bez środków pomocowych, dobrze wydanych i skierowanych dokładnie tam, gdzie są potrzebne jest niemal pewne, że najbliższe miesiące przyniosą falę upadłości, zwolnień, niewypłacalności, wyprzedaży aktywów".

"Odrodzenie tego sektora gospodarki będzie bardzo trudne, w warunkach zewnętrznej i silnej konkurencji firm zagranicznych operujących na polskim rynku, która przetrwa z racji innego układu geo-gospodarczego" - ocenił SPP.

SPP tworzy kilkanaście organizacji m.in. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pracodawcy Pomorza, Loża Gdańska Business Centre Club, Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, Gdański Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Kaszubski Związek Pracodawców.