Apel Sztabu Pomorskich Pracodawców o działania minimalizujące wzrost cen gazu i energii elektrycznej.

Apel do rządu i władz państwa o pilne podjęcie działań, których celem jest ochrona przedsiębiorców przed drastycznym wzrostem cen gazu i energii elektrycznej wystosował Sztab Pomorskich Pracodawców (SPP).

Treść oświadczenia SPP przekazała w piątek dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP w Gdańsku Małgorzata Wokacz-Zaborowska.

Stanowisko Sztabu Pomorskich Pracodawców zostało skierowane m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, ministra finansów Tadeusza Kościńskiego oraz ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka.

"W styczniu tego roku nasze organizacje przeprowadziły ankietę wśród pomorskich firm badającą wpływ wzrostu cen gazu i energii elektrycznej na ich działalność. Badanie potwierdziło docierające do nas informacje, że wprowadzone podwyżki mają znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw - zarówno tych mikro, małych i średnich, jak i dużych. Ankietowane firmy zgłosiły wzrost kosztów mediów od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent na poziomie cen jednostkowych" - czytamy w apelu Sztabu Pomorskich Pracodawców.

Ponadto, ankietowane przedsiębiorstwa wskazały na wzrost cen materiałów do produkcji, w tym materiałów budowlanych.

"Aż 81 procent firm zapowiedziało w konsekwencji podniesienie cen na produkty i usługi, tak aby w części lub w całości pokryć wzrost kosztów prowadzenia działalności. Co piąta firma z ankietowanych planuje redukcje zatrudnienia. Blisko 70 proc. ankietowanych jako jeden z największych problemów wskazało presję płacową oraz spodziewany dalszy wzrost cen usług" - napisali pomorscy pracodawcy.

Zaznaczono, że są "też takie firmy, które ze względu na drastyczne podwyżki gazu i energii stoją w obliczu konieczności zamknięcia swojej działalności". "Często są to firmy rodzinne o wieloletnich tradycjach, które przetrwały wiele zawirowań gospodarczych w naszym kraju, ale aktualna sytuacja wymusza na nich podjęcie bardzo trudnych i ostatecznych decyzji co do swojej przyszłości" - podkreślono.

SPP twierdzi, że aktualnie "szczególnie dotkliwe są podwyżki cen gazu".

"W związku z tym dzisiejsza sytuacja w jakiej znalazło się wiele przedsiębiorstw w Polsce wymaga interwencji ze strony Rządu RP. Pilnym rozwiązaniem, którego oczekuje środowisko przedsiębiorców, jest nowelizacja uchwalonej przez Sejm RP Ustawy z dnia 26 stycznia br. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa w przyjętej formie nie przewiduje żadnych mechanizmów wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" - głosi dokument.

Zwrócono też uwagę, że wielu przedsiębiorców w ostatnich latach było "zachęcanych przez rząd do przechodzenia na paliwo gazowe w ramach - z wielu względów przecież słusznej - proekologicznej polityki państwa".

"Gaz ziemny, który pozwala na zmniejszenie emisji CO2, tlenków azotu oraz siarki jest paliwem przejściowym na drodze do neutralności klimatycznej. Idąc za tymi rekomendacjami przeprowadzono w firmach kosztowne inwestycje w instalacje gazowe. Teraz wielu przedsiębiorców odczuje boleśnie negatywne skutki swoich decyzji, zaś ci którzy planowali w najbliższym czasie wdrożenie proekologicznych rozwiązań, wstrzymają takie działania" - oceniono.

W apelu SPP podkreślił, że sytuacja jest "bardzo poważna, a każdy dzień zwłoki w podejmowaniu działań to trudne decyzje i dramaty polskich przedsiębiorców".

SPP tworzy kilkanaście organizacji, m.in. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pracodawcy Pomorza, Loża Gdańska Business Centre Club, Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan, oddział pomorski Polskiej Izby Gospodarczej Restauratorów i Hotelarzy, Gdański Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Kaszubski Związek Pracodawców.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl