Apelują do Andrzeja Dudy o "ochronę setek tysięcy miejsc pracy w rdzennie polskich firmach"

W głębokim przekonaniu, że los polskich rodzin jest Panu bliski, w imieniu Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług zwracamy się z gorącym apelem o wsparcie dla podejmowanych przez nas działań w celu ochrony setek tysięcy miejsc pracy w rdzennie polskich firmach - napisano w sygnowanym przez ponad 100 firm liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy. Do listu, który osobiście podpisali tacy przedsiębiorcy jak Marek Piechocki (LPP), Igor Kłaja (4F), Artur Kazienko (Kazar), Tomasz Ciąpała (Lancerto), Marcin Ochnik (Ochnik) i Paweł Kapłon (Tatuum), dołączono listę postulatów dotyczących kształtu Tarczy Antykryzysowej.

- W pełni rozumiemy, że nie jesteśmy jedyną grupą, która zmaga się z konsekwencjami aktualnych wydarzeń. Solidaryzujemy się w walce i dlatego postulujemy, że słusznym i sprawiedliwym rozwiązaniem jest równomierne rozłożenie kosztów pomiędzy wynajmujących, najemców, banki i rząd - stwierdzono.Jak dodano, w tym duchu ZPPHiU wypracował postulaty (zamieszczone powyżej - red.), których przyjęcie jest "niezbędne, by ratować miejsca pracy i przetrwać ten trudny czas".- Trzy filary niezbędnego wsparcia o które apelujemy to abolicja czynszowa, zapewnienie finansowania na bieżącą działalność oraz dopłata do wynagrodzeń. Każdy kolejny dzień wiąże się z coraz większymi stratami i utratą płynności finansowej - wskazano.Poniżej publikujemy listę sygnatariuszy listu ZPPHiU do prezydenta Andrzeja Dudy.