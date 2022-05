Apetyt na zieloną transformację rośnie. Co zrobią banki?

Wybuch wojny w Ukrainie nie zahamował zeroemisyjnej transformacji. Jak mówi WNP.PL Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska nie widać ani spowolnienia, ani braku zainteresowania klientów finansowaniem "zielonych projektów". - Wręcz przeciwnie - najbliższe miesiące i lata to będzie czas wzmożonego zainteresowania transformacją - dodaje prezes BOŚ. Pytanie tylko, jak sektor finansowy odpowie na to wzmożone zainteresowanie i czy będzie gotowy dostarczać rozwiązania, które idą w ślad za tym apetytem.

Najpierw pandemia, teraz wojna za wschodnią granicą pokazały, jak szybko budowane latami strategie i plany potrafią się przewartościować.

W obliczu konieczności rezygnacji z rosyjskich surowców pojawiają się pytania o przyszłość zielonej transformacji.

Czy obecna sytuacja geopolityczna zmieni podejście sektora finansowego do zaangażowania w owe fundamentalne zmiany?

Przed wybuchem wojny w Ukrainie zielony zwrot w niemalże każdej dziedzinie życia był mocno widoczny. Również w sektorze finansowym, który nie tylko odwracał się od tzw. "brudnych" projektów, czyli związanych z konwencjonalnymi paliwami, ale mocno "zazieleniał" swoje portfele.

Czy teraz, po wybuchu wojny, podejście sektora finansowego do zaangażowania w zieloną transformację się zmieni?

- I tak, i nie... W krótkim terminie tak, dlatego że wojna na Ukrainie oznacza wielki nacisk na dywersyfikację źródeł surowców energetycznych i odejście od dostaw z Rosji. Ale jestem przekonany, że w średnim i długim terminie oznacza to wyłącznie wzmocnienie zainteresowania zielonymi technologiami i źródłami czystej energii. Myślę, że inwestorzy, co widzimy na co dzień na rynku, będą tym bardziej zainteresowani odnawialnymi źródłami energii w Polsce, a wielkie spółki energetyczne będą kontynuować plany związane czy to z budową portfeli OZE, czy inwestycjami w nowe technologie - mówi prezes Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann.

Jego bank koncentruje się głównie na takich sektorach, jak energetyka, ciepłownictwo, budownictwo, w tym to ekologiczne, transport oraz zielony przemysł. I - jak mówi Wojciech Hann - nie widać ani spowolnienia, ani braku zainteresowania klientów z tych branż finansowaniem "zielonych projektów".

- Wręcz przeciwnie, najbliższe miesiące i lata to będzie czas wzmożonego zainteresowania transformacją - dodaje prezes BOŚ.

Jego zdaniem ważniejszym pytaniem jest, jak sektor finansowy odpowie na ten "nasilony popyt" i czy będzie gotowy dostarczać rozwiązania, które idą w ślad za tym apetytem.

- Obecnie nie cierpimy na brak pieniędzy i środków finansowych, ale na brak projektów, które są bankowalne, w których zarówno struktura samego finansowania, jak i zabezpieczeń pozwalają na racjonalne ich sfinansowanie z dostępnych źródeł - mówi prezes BOŚ.

W jego ocenie problemem obecnie jest brak komponentu doradztwa i strukturyzacji, ponieważ wciąż jest duży rozjazd pomiędzy zamierzeniami czy pomysłami sponsorów projektów a tą bankowalną strukturą.

Sukces transformacji we współpracy

Zdaniem prezesa BOŚ sukces zielonej transformacji nie będzie wywalczony w ostrej konkurencji między instytucjami z sektora finansowego.

- Będzie to raczej sukces zespołowy, polegający na oferowaniu klientom pewnego miksu finansowania, w którym produkty kredytowe, produkty kredytowania dłużnego będą uzupełniane produktami equity, kapitałowymi, ale także produktami gwarancyjnymi i wreszcie produktami grantowymi - wylicza Wojciech Hann.

Ten miks oczywiście będzie się różnił - w zależności od projektu.

Zielony portfel BOŚ

Bank Ochrony Środowiska ma ambicje być najbardziej zielonym bankiem. W ubiegłym roku przyjął strategię ESG, w której zadeklarował, że już w przyszłym roku 50 proc. jego portfela zajmą zielone projekty. Realizacja tego celu postępuje. Ubiegły rok bank zamknął z zawartością zielonych kredytów w całym portfelu bankowym na poziomie 37 proc. W nowej sprzedaży jest to już ponad 40 proc...

- Widzimy, że ten odsetek gwałtownie rośnie. Jesteśmy coraz bardziej specjalistycznym bankiem i taki też jest cel naszej strategii. Dlatego uważam, że ten cel na koniec 2023 roku nie jest zagrożony - zapewnia Wojciech Hann.

O tym, jakie zielone produkty oferuje bank i czy planuje wprowadzić nowe, w rozmowie wideo, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

