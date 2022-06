Apple najcenniejszą marką na świecie

Po siedmiu latach Apple odzyskało pierwsze miejsce w rankingu najcenniejszych marek na świecie - wynika z corocznego raportu BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Wartość marki Apple wzrosła w ciągu ostatniego roku o 55 proc. i osiągnęła 947,1 mld dol. Na drugie miejsce awansował Google, a wartość marki wzrosła o 79 proc. do 819,6 mld dol. Dopiero trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny lider Amazon. Co prawda koncern zdołał zwiększyć wartość swojej marki, jednak zaledwie o 3 proc,, do 705,6 mld dol.

Czytaj też: Oto prawdziwy obraz inflacji. Życie jest coraz droższe

Czwartą pozycję w rankingu utrzymał Microsoft (wzrost o 49 proc., do 611,5 mld dol.), piątą – chiński gigant internetowy Tencent, mimo spadku wartości marki o 11 proc., do 214 mld dol.

W pierwszej dziesiątce najdroższych marek na świecie znalazły się również McDonald's (plus 27 proc., 196,5 mld dol.), Visa (wartość pozostała na poziomie 191 mld dol.), Facebook (spadek o 18 proc., do 186,4 mld dol.), Alibaba (spadek o 29 proc., do 170 mld dol.) i Louis Vuitton (wzrost o 64 proc., do 124,3 mld dol.).

Najszybciej rozwijającą się marką była marka Cartier, której wartość wzrosła w ciągu roku o 88 proc. do 10,1 mld USD, cena marki YouTube wzrosła o 83 proc. do 86,2 mld dol., a wartość marki Tesla wzrosła o 78 proc. do 75,9 mld dol.

W tym roku do rankingu weszło 11 nowych firm, w tym Saudi Aramco (od razu 16. miejsce z 99,3 mld dol.), indyjska firma informatyczna Infosys (64. miejsce, 33,6 mld dol.), detalista Target (90. miejsce, 23,5 mld dol.) oraz sieć restauracji fast food KFC ( 95. miejsce, 22,3 mld dol.).

Łączna wartość stu marek uwzględnionych w rankingu wzrosła w ciągu roku o 23 proc. i wyniosła prawie 8,7 biliona dolarów, co jest nowym rekordem.

Ranking najdroższych marek świata Brandz Top 100 jest opracowywany przez Kantar od 2006 roku. Przy jego kompilacji brane są pod uwagę wyniki finansowe firm oraz recenzje ponad 4,1 mln konsumentów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl