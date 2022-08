Apple oszczędza na przejęciach. Wydaje o wiele mniej niż konkurencja

Apple przejęło 100 firm w ciągu ostatnich sześciu lat. Tylko ułamek tych transakcji wymagał upublicznienia. Firma rzadko dokonuje kosztownych, głośnych przejęć, jak kupno Beats z 2014 roku.

Dyrektor generalny Tim Cook, który rzadko wypowiada się na temat przejmowania firm, podał, że w 2019 roku Apple zazwyczaj kupowało nowy podmiot co dwa do trzech tygodni. Daje to 100 przejęć w ciągu ostatnich sześciu lat.

Według najnowszych danych Apple w 2021 i 2022 roku kupiło siedem razy mniej firm niż w 2020 roku. Firma unika ujawniania jakichkolwiek szczegółów dotyczących przejęć, chyba że jest to wymagane przez prawo. Bloombergowi udało się jednak ustalić, że amerykańska firma informatyczna z siedzibą w Cupertino w Kalifornii wydała na przejęcia 33 mln dol. w roku podatkowym 2021, zaś 2022 roku - 169 mln dol.

Oznacza to, że wydatki Apple na kupowanie firm w tym roku fiskalnym są pięciokrotnie wyższe niż w poprzednim, jednak wciąż jest to o wiele mniej, niż na przejęcia wydaje konkurencja.

Na przykład Microsoft w styczniu 2022 roku zapłacił za Blizzarda 69 mld dol., a Google w marcu 2022 roku kupił firmę ochroniarską Mandiant za 5,4 mld dol.

