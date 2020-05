Aqua Marine zainwestuje prawie 30 mln zł w zakład produkcyjny w Knurowie

Kosztem prawie 30 mln zł polska spółka Aqua Marine zbuduje w Knurowie (Śląskie) fabrykę, gdzie będą produkowane prefabrykowane budynki mieszkalne z drewna - poinformowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która sprzedała inwestorowi ponad 1,5-hektarową działkę w tym mieście.

To pierwsza wspierana przez KSSE inwestycja w niespełna 40-tysięcznym Knurowie k. Gliwic. Do końca przyszłego roku inwestor planuje zatrudnić w nowym zakładzie co najmniej 90 pracowników.

Jak podała w środę strefa, mimo trwającej pandemii koronawirusa spółka Aqua Marine planuje budowę nowej hali i jej adaptację do potrzeb uruchomienia specjalistycznej linii do wytwarzania prefabrykowanych budynków z drewna, wykorzystujących m.in. rozwiązania domów pasywnych.

Aqua Marine to pierwszy inwestor, lokujący swoje przedsięwzięcie na uzbrojonym przez knurowski samorząd terenie w rejonie ulicy Szpitalnej. "Wierzę, że w ślad za firmą Aqua Marine pojawią się kolejne podmioty gospodarcze, zainteresowane budową zakładów pracy na naszym terenie" - powiedział prezydent miasta Adam Rams.

W pierwszym kwartale br. Katowicka SSE pozyskała 20 nowych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przekraczającej 725 mln zł. Największe przedsięwzięcia zadeklarowały polskie firmy Eko-okna i Mokate oraz chińska spółka Tenglong Polska. Nowe projekty powinny przynieść blisko 530 nowych miejsc pracy. Ponad trzy czwarte tych inwestycji to projekty polskich firm, pozostałe zrealizują przedsiębiorcy z kapitałem niemieckim, chińskim i amerykańskim.

Przedstawiciele KSSE podkreślają, że pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, firmy działające w strefie starają się w trudnej rzeczywistości działać jak najlepiej. W strefie działa Zespół Szybkiego Reagowania ds. koronawirusa i kontakt alarmowy: covid19@ksse.com.pl. KSSE prowadzi cykliczne spotkania on-line i webinaria, dotyczące spraw bezpieczeństwa, współpracy firm, konsultacji i porad prawnych, we współpracy z kancelariami prawnymi. Dostępna jest też infolinia dla inwestorów pod numerem 505 102 102.

W całym ub. roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała 53 nowe inwestycje, warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 1,5 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 4,7 tys. istniejących. Ubiegłoroczne wyniki były zbliżone do rekordowego dla KSSE roku 2017, kiedy strefa pozyskała 58 projektów o łącznej wartości ponad 3,4 mld zł. W 2018 roku nowych projektów było 51, o wartości ponad 2,5 mld zł. W strefie działa obecnie ok. 400 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ponad 37 mld zł i stworzyły ok. 80 tys. miejsc pracy.