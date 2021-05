Arak (PIE): składki zdrowotne bez zmian dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych

Jeśli chodzi o składki zdrowotne, de facto nic się nie zmieni dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i zatrudnionych np. na umowę o pracę - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Odpowiadając na pytanie o to, czy po zmianach zaplanowanych w obszarze składek zdrowotnych w ramach Polskiego Ładu osoby pracujące na dwóch etatach, lub pracujące na etacie i jednocześnie prowadzące działalność gospodarczą, będą musiały płacić podwójne składki, szef PIE powiedział, że "dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych np. na umowę o pracę, de facto nic się nie zmieni, bo według tej wstępnej propozycji która jest, która może ulec modyfikacji, (...) osoba ta płaci dzisiaj składkę zdrowotną zarówno na umowie o pracę jak i na działalności gospodarczej".

"Co do górnego limitu, tak jak w przypadku składki na ubezpieczenie emerytalne, pamiętajmy, że ona wynosi trzydziestokrotność średniej krajowej" - mówił Arak. "Powyżej tej kwoty, osoby które oszczędzają na emeryturę, nie opłacają składek na ubezpieczenie emerytalne. Ma to na celu też uchronienie finansów ZUS, (...) by nie wypłacać ogromnych świadczeń emerytalnych dla osób najbogatszych w przyszłości" - tłumaczył dyrektor PIE.

Jego zdaniem w przypadku składki zdrowotnej wprowadzanie takiego rozwiązania "trochę nie ma sensu", ale jak wskazał "będzie to też decydowane przez rząd, czy też przez Sejm, może być jakieś rozwiązanie modyfikujące".

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że "system podatkowy funkcjonujący w Polsce był systemem niespotykanym na skalę europejską, gdzie osoba zarabiająca więcej, płaciła coraz mniej danin publicznych".

"My chcemy ograniczyć to zjawisko, jednocześnie wzmacniając służbę zdrowia, bo nakłady na nią dzięki temu wzrosną i będziemy mogli bardziej skutecznie realizować opiekę zdrowotną, wzmacniać szpitale, płacić lepsze wynagrodzenia" - mówił.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

