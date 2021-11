Arak: tarcza antyinflacyjna powinna obniżyć inflację w I kw. 2022 r. o ok. 1,15 pkt

Rozwiązania zaproponowane przez rząd w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej powinny obniżyć inflację w I kwartale 2022 r. o ok. 1,15 pkt - powiedział w czwartek PAP dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w czwartek założenia tzw. tarczy antyinflacyjnej, której koszt to ok. 10 mld zł.

Składa się ona z: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek "tarczowy" (od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego).

Jak ocenił szef PIE, zaproponowana przez rząd czasowa obniżka podatku VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. oraz na energię elektryczną z 23 do 5 proc. "powinna obniżyć inflację w I kwartale 2022 r. o ok. 0,9 pkt.". Dodał, że w kwietniu stawki podatku wrócą na standardowe poziomy, co podniesie inflację w analogicznym zakresie.

"Dodatkowo, obniżka akcyzy na paliwo do minimalnego poziomu od stycznia do maja oraz zwolnienie stacji benzynowych z podatku od sprzedaży detalicznej obniżą cenę paliwa o ok. 30-40 groszy, co przełoży się na czasowy spadek inflacji o kolejne 0,25 pkt." - wskazał Arak.

Jak zwrócił uwagę, rząd zaproponował też dopłaty w kwocie 400 zł dla osób o dochodach niższych niż 2100 zł miesięcznie, bądź 600 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych, 850 zł dla 4-5 osobowych oraz 1150 zł dla większych rodzin przy dochodach na osobę sięgających do 1500 zł.

"Działania te nie obniżą bezpośrednio wskaźnika inflacji, ale będą istotnym wsparciem dla mniej zamożnych gospodarstw, pozwalając im uniknąć sytuacji, w której musiałyby one rezygnować z istotnych wydatków, np. na edukację czy leki" - stwierdził szef PIE.

Arak zauważył, że decyzja polskiego rządu wpisuje się w widoczną w całej Europie tendencję walki ze wzrostem cen energii. "W październiku Hiszpania obniżyła podatek VAT na energię i wprowadziła ustawowo maksymalne ceny dla gazu ziemnego oraz elektryczności, pozwalając również na odliczenie części kosztów związanych z energią od bazy podatkowej" - wskazał. Jak dodał, z kolei francuski rząd zadeklarował wypłaty bezpośrednie w kwocie 100 euro dla każdej osoby, której zarobki są niższe niż 2000 euro miesięcznie.

Szef PIE zwrócił uwagę, że pakiety wsparcia wdrażają też mniejsze gospodarki. "W Chorwacji wprowadzono maksymalne limity dla cen benzyny - 11,1 HRK (1,48 euro) dla Pb95 i 11,0 HRK (1,46 euro) dla paliwa ON, a na Węgrzech 480 HUF (1,30 euro) dla obydwu typów paliw" - dodał.

