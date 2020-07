Arak: warto dyskutować o maksymalnych limitach długu publicznego

Warto dyskutować o tym, jakie powinny być maksymalne limity długu publicznego w naszym kraju - powiedział PAP dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Dyrektor PIE odniósł się w ten sposób do opublikowanego w czwartkowej "Rzeczpospolitej" listu 20 młodych ekonomistów z think tanku Instrat oraz m.in. z London School of Economics, którzy proponują likwidację konstytucyjnego limitu długu publicznego, wynoszącego obecnie 60 proc. PKB.

Arak powiedział, że zalecany obecnie przez MFW limit zadłużenia sektora finansów publicznych dla państw rozwiniętych wynosi 85 proc., a według francuskiego ekonomisty Oliviera Blancharda i wieloletniego głównego ekonomisty MFW, dług publiczny nie niesie zagrożenia nawet wówczas, jeśli wynosi 90-100 proc. PKB. Wskazał, że Polska jest "jednym z nielicznych krajów, które limit zadłużenia mają wpisany do Konstytucji".

Zaznaczył przy tym, że nasza ustawa zasadnicza powstawała w latach 90-tych, gdy istniało duże zagrożenie hiperinflacją i inna była rzeczywistość polityczna i inne realia gospodarcze.

"Przy szoku, jakim jest epidemia, gdy rząd polski, podobnie jak rządy innych krajów, podjął tak daleko idące kroki w celu ratowania gospodarki, dopuszczalne limity zadłużenia mogłyby być inne" - powiedział ekonomista.

Wskazał, że "dopuszcza dyskusję o tym, jakie powinny być maksymalne limity długu publicznego", ponieważ w rzeczywistości postcovidowej, wysokie zadłużenie może towarzyszyć krajom europejskim przez wiele lat.

"Trzeba pamiętać o tym, że np. za 10 lat może przyjść kolejny kryzys, który sprawi, że następne ekipy rządzące będą potrzebowały mechanizmów, pozwalających zwiększyć zadłużenie np. bez uciekania się do rozmaitych sztuczek księgowych" - powiedział. Dodał, że limit długu wynoszący 60 proc. PKB jest trudny do uzyskania dla każdego z państw europejskich.

Przypomniał, że zgodnie z Konstytucją, przekroczenie tego limitu wiąże się z licznymi zaostrzeniami dyscypliny budżetowej, ograniczającej np. emisję obligacji, co w znaczący sposób może zahamować rozwój gospodarczy.

Dyrektor PIE zaznaczył jednak, że Polska jako kraj należący do Unii Europejskiej, powinien mieć reguły wydatkowe ograniczające zadłużenie, chociażby po to, żeby być wiarygodnym wobec inwestorów zagranicznych. Takim ograniczeniem jest np. zapisana w ustawie o finansach publicznych reguła wydatkowa.