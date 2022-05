Archicom z czterokrotnie większym zyskiem w pierwszym kwartale

Spółka deweloperska Archicom zanotowały bardzo dobry pierwszy kwartał. Przychody wzrosły o ponad połowę w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, zysk był czterokrotnie wyższy rok do roku – wynika z kwartalnego sprawozdania finansowego spółki.

Archicom odnotował w pierwszym kwartale 2022 r 41,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 10,28 mln zł zysku rok wcześniej- wynika ze sprawozdania finansowego spółki.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 151,78 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wobec 98,11 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 53,09 mln zł wobec 15,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka poinformowała również, że projekty grupy Archicom na wczesnym etapie przygotowania mają łączną powierzchnię 112,1 tys. m kw., co odpowiada 88,4 tys. PUM. Ponadto grunty inwestycyjne grupy Archicom to 13,8 tys. m kw.

Archicom w pierwszym kwartale 2022 r. zajmował pierwsze miejsce w rankingu największych deweloperów we Wrocławiu pod względem podaży, z udziałem w ofercie wynoszącym 12,8 proc.. Natomiast wyniki sprzedaży Archicom w pierwszym kwartale 2022 r. zagwarantowały spółce również pierwsze miejsce we Wrocławiu, z udziałem wynoszącym 18,9 proc. rynku.

W I kwartale 2022 r. Archicom zawarł we Wrocławiu 334 przedwstępne umowy sprzedaży lokali i umowy deweloperskie,w porównaniu do 336 umów zawartych w I kwartale 2021 r. Liczba lokali przekazanych klientom, również w aglomeracji wrocławskiej, w tym czasie wyniosła 282, w porównaniu do 172 lokali przekazanych w I kwartale 2021 r.

