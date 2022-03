Arctic Paper chce inwestować w Polsce. „Wojna na Ukrainie nas nie dotknie”

Trudno obecnie przewidzieć, jaki wpływ na koniunkturę w Europie będzie miała wojna Rosji z Ukrainą. Spadek sprzedaży w kierunku wschodnim uzależniony jest od narastających sankcji, które ograniczą wymianę handlową między Rosją a UE. Sprzedaż do Rosji i na Białoruś spadnie do zera – wypowiada się w rozmowie z WNP.PL Michał Jarczyński, prezes zarządu, CEO, dyrektor generalny Grupy Arctic Paper.

- Był dla nas czasem w znacznym stopniu bardziej normalnej działalności - w porównaniu z 2020 rokiem, z uwagi na wprowadzane wówczas lockdowny. Po tym okresie w ubiegłym roku w wielu krajach nastąpiło silne ożywienie gospodarcze. Popyt na nasze podstawowe produkty, czyli papier i celulozę, mocno wzrósł.W minionym roku firmy z naszej branży musiały się jednak zmierzyć z bardzo dynamicznie zmieniającymi się kosztami. Rosły ceny zarówno chemikaliów niezbędnych do produkcji celulozy i papieru, jak i samego drewna, a także transportu czy energii elektrycznej.Z tego powodu przeprowadziliśmy cztery podwyżki cen. Taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz od wielu lat. W tym roku zaplanowaliśmy dwie podwyżki cen – jedną w wysokości ok. 120 euro z początkiem stycznia, a kolejną – ok. 50-70 euro – wprowadzamy od 1 kwietnia.- Wynika on m.in. z odchodzenia od opakowań plastikowych i przechodzenia na opakowania, które są bardziej przyjazne dla środowiska. Mamy zatem bardzo duże, stabilne zapotrzebowanie na celulozę wykorzystywaną przez naszych odbiorców w całej Europie do produkcji różnego rodzaju papierów i opakowań. Ponadto w segmencie papieru nastąpiło bardzo duże ożywienie związane z drukiem książek.Działamy w specyficznym segmencie rynku. Produkujemy nie tylko papier do celów graficznych. Papier książkowy różni się od papieru na gazety i czasopisma. Światowe problemy w 2021 roku i na początku 2022 roku, związane z wielkimi perturbacjami w globalnych łańcuchach logistycznych, działają na naszą korzyść.Przez wiele lat firmy wydawnicze z Europy Zachodniej lokowały zamówienia na druk książek w Azji - z uwagi na mniejsze koszty. W 2021 roku natomiast wzrost kosztów transportu z Chin do Europy oraz duże opóźnienia w dostawach spowodowały, że klienci zdecydowali się składać zamówienia w drukarniach w Europie.- Bliskość logistyczna i łatwość dostępu do papieru spowodowały, że klienci, czyli drukarze, znacznie chętniej kupują papier od nas niż spoza Europy.Nie należy spodziewać się spadku cen papieru w sytuacji, gdy rosną koszty energii, chemikaliów, drewna i innych surowców, a także transportu. W Europie brakuje co najmniej 200 tys. kierowców, drożeje paliwo, w związku z tym ten element kosztowy również się zwiększa.Firmy, które mają jak najkrótsze łańcuchy logistyczne – kupują surowce w Europie, przetwarzają, produkują i sprzedają w Europie – wygrywają na tym.Arctic Paper ponad 95 proc. swojej produkcji lokuje na Starym Kontynencie - i to jest naszą dużą przewagą. Większość surowców zawsze kupowaliśmy w Europie i to Europa zawsze była naszym głównym rynkiem zbytu, więc w momencie, gdy nasi klienci europejscy zaczęli szukać większej ilości papieru czy celulozy, nasza grupa była dla nich naturalnym partnerem. Wykorzystaliśmy tę sytuację popytową.- Grupa Arctic Paper zaopatruje się w drewno głównie w Skandynawii i krajach bałtyckich. W Polsce raczej go nie kupujemy - właśnie z uwagi na fakt, że trudno u nas zawrzeć kontrakty długoterminowe, trudno przewidywać, jaka będzie ilość dostępnego drewna i po jakich cenach będzie ono sprzedawane.Nasze fabryki celulozy, które są zlokalizowane w Szwecji, również preferują zakupy lokalne – z Finlandii, Szwecji, krajów bałtyckich.- Absolutnie nie. W branży celulozowo-papierniczej inwestycje rzeczywiście są ogromne, ale dokonywane są one z uwzględnieniem długoterminowej perspektywy funkcjonowania, więc nawet chwilowy wzrost kosztów czy problemy logistyczne na pewno nie spowodują, że będziemy szukać możliwości przeniesienia produkcji do innych krajów.Polska była, jest i będzie jednym z naszych głównych rynków. Dla grupy największym rynkiem zbytu są Niemcy, Polska zaś znajduje się na drugim miejscu. Wartość i wolumen sprzedaży w naszym kraju w ciągu ostatnich dziecięciu lat sukcesywnie rosną, jestem więc optymistycznie nastawiony i głęboko przekonany, że bardzo nowoczesna i dobrze zorganizowana polska poligrafia wykorzysta szansę związaną z problemami azjatyckiej i światowej gospodarki, a przez to popyt w Polsce na nasz papier będzie co najmniej stabilny.Czytaj: Mamy najdroższe drewno w Europie. To niespotykana dotąd sytuacja - Arctic Paper jest międzynarodową grupą działającą w sektorze leśno-drzewnym. Do tej pory mieliśmy dwa główne filary działalności: produkcję celulozy oraz produkcję papieru.Mamy pięć jednostek produkcyjnych – cztery fabryki działają w Szwecji i jedna w Polsce. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2010 roku, a od 2012 roku także na sztokholmskim Nasdaq. Działamy przede wszystkim w Europie. Ponad 95 proc. naszej sprzedaży przeznaczone jest na rynek europejski – powtarzam: Europa była, jest i będzie naszym głównym rynkiem.Ale teraz nieco się zmieniamy. Opublikowaliśmy nową strategię, zgodnie z którą będziemy rozszerzać naszą działalność gospodarczą o dwa dodatkowe segmenty biznesowe. Oprócz celulozy, której wytwarzamy około 450 tys. ton rocznie, a także papieru graficznego, w przypadku którego produkcja wynosi 650-700 tys. ton rocznie, będziemy inwestować w rozwój branży opakowań, co spowodowane jest ogólnym trendem odchodzenia od plastiku w tym obszarze.Drugim segmentem, w który zamierzamy inwestować, jest energetyka. Kupujemy duże ilości energii elektrycznej i cieplnej. Mamy elektrociepłownie opalane biomasą oraz elektrownię wodną. W 2008 roku zamieniliśmy starą, nieefektywną elektrociepłownię węglową w nowoczesną, ekologiczną elektrociepłownię gazową. Od niedawna inwestujemy też w elektrownię słoneczną. W Kostrzynie zbudowaliśmy instalację testową o mocy 1 MW i przygotowujemy się do rozpoczęcia budowy instalacji o mocy ok. 18 MW.Dzięki temu, że mamy własne wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej, nie jesteśmy tak mocno poszkodowani przez rosnące ceny energii i skazani na to, co czeka jeszcze polską gospodarkę w kolejnych kilku latach.- Nie, fabryki w Szwecji kupują jeszcze spore ilości energii elektrycznej, energia cieplna, zarówno w Szwecji, jak i w Polsce, wytwarzana jest natomiast we własnym zakresie.Chcemy skoncentrować się przede wszystkim na zwiększaniu produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Ale również definiujemy rynek energetyczny, wytwarzanie energii, obrót energią elektryczną, jako bardzo perspektywiczne, bardzo rentowne przez co najmniej kolejnych kilkanaście lat - i zamierzamy zatem sprzedawać energię podmiotom spoza Grupy. Naszym celem jest, aby do 2025 roku wybudować w Polsce ok. 40 MW mocy wytwórczych energii elektrycznej i kolejnych 60 MW do roku 2030.- Tak. Naszym celem jest, aby w 2030 roku mniej więcej po 1/4 zysku EBIT generowano z poszczególnych segmentów, czyli celulozy, papieru, opakowań i energii. Liczymy na to, że prędzej czy później powstanie w Polsce sprzyjające ustawodawstwo, które ułatwi budowanie zarówno elektrowni słonecznych, jak i wiatrowych.Słynna ustawa „10 H” ugrzęzła w Sejmie, ale mamy nadzieję, że właściwy akt prawny pojawi się w pierwszym kwartale tego roku. Może on pomóc polskiej gospodarce w bardzo szybkim czasie. Wiele przygotowanych projektów pozostaje na etapie uzgodnień i planów; z powodu braku właściwego prawodawstwa nie można uruchomić budowy elektrowni wiatrowych.Sporych korzyści podatkowych w odnawialnych źródłach energii upatrują samorządy. Korzyści dostrzegają także lokalne społeczności. Złagodzenie rygorów ustawy pozwoliłoby na dynamiczną budowę znaczących mocy wytwórczych w energetyce wiatrowej na lądzie.- Osobiście jestem zwolennikiem długoterminowych umów sprzedaży energii określonym odbiorcom. Nie uczestniczyliśmy (i raczej nie mamy planów uczestniczenia) w aukcjach, gdyż – moim zdaniem – jest to obarczone sporym ryzykiem zmian w prawie.Realizując projekty energetyczne, na przykład wiatrowe, musimy mieć natomiast stabilne rozwiązania na co najmniej kilkanaście kolejnych lat. A mam wrażenie, że prawo energetyczne jest w Polsce częściej zmieniane niż prawo podatkowe i nie wszystkie zmiany idą w dobrym kierunku.- Będziemy rozwijać się w trzech obszarach. Pierwszy to szukanie i przygotowanie lokalizacji pod budowę źródeł wytwórczych energii fotowoltaicznej i wiatrowej.Drugi obszar stanowi poszukiwanie bardziej innowacyjnych produktów w segmencie papierów opakowaniowych. Chodzi o papier na opakowania o różnego typu barierach – bakteriobójczy, odporny na tłuszcz, wodoodporny.Trzeci projekt, który planujemy uruchomić w tym roku, to budowa fabryki opakowań z celulozy, które będą zastępowały w przyszłości opakowania ze styropianu czy plastiku. Będzie to nowa inwestycja i chcemy zlokalizować ją w Kostrzynie nad Odrą.- Planujemy rocznie inwestować ok. 100 mln zł. W tym i kolejnym roku znaczna część tych środków będzie przeznaczona na inwestycje w rozwój produkcji opakowań i wytwarzania energii. Myślę, że w kolejnych latach nastąpi kontynuacja tego trendu.Docelowo łączna wartość inwestycji na wytwarzanie energii, opakowań, rozbudowywanie mocy wytwórczych w produkcji papieru i celulozy przekroczy 1,5 mld zł do 2030 roku.