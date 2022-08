Arctic Paper miał najlepszy kwartał w historii. Pomogły wyższe ceny papieru i celulozy

Arctic Paper odnotował najlepszy kwartał w historii grupy. Przychody w drugim kwartale 2022 roku wzrosły o 65 proc., do 1 296,3 mln zł, z 786,6 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku. Do poprawy wyników przyczynił się zarówno segment papieru, jak i celulozy.

Arctic Paper zakończył drugi kwartał 2022 roku z wynikiem EBITDA (zysk operacyjny przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją) w wysokości 330,1 mln zł w porównaniu do 84,2 mln zł rok wcześniej.

Arctic Paper zakończył drugi kwartał 2022 roku z wynikiem EBITDA w wysokości 330,1 mln zł w porównaniu do 84,2 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA osiągnęła 25,5 proc.

Sytuacja finansowa Arctic Paper charakteryzowała się dużymi przepływami pieniężnymi w wysokości 218,3 mln zł (30,6 mln zł rok wcześniej), co zaowocowało rekordowo niskim wskaźnikiem dług netto / EBITDA na poziomie -0,02, wobec 0,57 rok temu – informuje spółka z branży papierniczej.

W segmencie papieru przychody wzrosły o 80 proc., do 948,6 mln zł, wobec 526,8 mln zł w drugim kwartale 2021 roku. EBITDA osiągnęła rekordowy poziom 227,2 mln zł, w porównaniu do 26 mln zł rok wcześniej.

- Kontynuowaliśmy działania związane z optymalizacją produkcji, podczas gdy skutki rosnących kosztów zostały zrównoważone przez wzrost cen naszych wyrobów. Nasze źródła energii są w większości lokalne, w tym dostawy gazu w Kostrzynie. Zabezpieczamy się w celu ograniczania wzrostu kosztów energii. Wykorzystanie mocy produkcyjnych utrzymało się na wysokim poziomie 99 proc., wobec 92 proc. w analogicznym okresie poprzedniego roku – mówi Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper.

Popyt na celulozę

Segment celulozy (należąca do grupy spółka Rottneros w Szwecji) zwiększył swoje przychody o 32 proc., do 784 mln koron szwedzkich (ok. 1 742 mln zł). W drugim kwartale 2021 roku było to 593 mln SEK (ok. 1 318 mln zł). Rekordowa EBITDA w wyniosła 253 mln SEK (ok. 562 mln zł), wobec 127 mln SEK (ok. 282 mln zł) rok wcześniej. Spowodowane było to wysoką produkcją i silnym popytem na celulozę.

- W przypadku segmentu opakowań wolumeny były stabilne, zgodnie z naszą ambicją optymalizacji produkcji pod względem maksymalizacji rentowności. Nasza inwestycja - fabryka ekologicznych opakowań w Kostrzynie - o przewidywanej wartości 15 mln euro postępuje zgodnie z planem, a jej uruchomienie zaplanowano na koniec 2023 roku. Projekt będzie realizowany jako joint venture z Rottneros – komentuje prezes Jarczyński.

Jak zaznacza, ważnym elementem strategii Arctic Paper jest przyspieszenie rozwoju segmentu energii.

- Efektem będzie samowystarczalność energetyczna oraz uzyskanie neutralności emisyjnej do 2030 roku. Jeszcze latem 2022 roku w Munkedal uruchomiona zostanie ciepłownia na biomasę, która zapewni fabryce kolejne stabilne źródło energii w konkurencyjnej cenie – ocenia prezes Arctic Paper.

Grupa Arctic Paper to europejski producent wysokogatunkowego papieru graficznego, opakowań na bazie surowców naturalnych, pulpy celulozowej oraz energii, w coraz większym stopniu pochodzenia niekopalnego. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i NASDAQ w Sztokholmie. Grupa jest głównym akcjonariuszem notowanego na giełdzie szwedzkiego producenta celulozy Rottneros.

