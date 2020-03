Ardanowski: będą nowe zasady zasiłku chorobowego dla rolników

Wprowadzamy w trybie pilnym nowe zasady dot. zasiłku chorobowego dla rolników - zapowiedział w poniedziałek na twitterze minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

"Wprowadzamy w trybie pilnym (...) żeby płacić chorobowe nie po 30 dniu, ale pierwszego dnia i większą kwotę niż 10 zł, które ktoś 30 lat temu ustalił" - powiedział minister w niedzielnym programie TVP "Tydzień", pytany o sytuację niezdolności do pracy rolnika w kontekście epidemii koronawirusa.

Jak dowiedziała się PAP, obecnie trwają w KRUS konsultacje w tej sprawie. Na podniesienie kwoty zasiłku potrzebna jest zgoda Rady Rolników.

Rada Rolników to 25-osobowe gremium powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zakresie działania oraz Krajową Radę Izb Rolniczych.

Nowe zasady dotyczące zasiłku chorobowego znajdą się w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Prawdopodobnie dokument będzie gotowy we wtorek.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest rolnikom przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest on finansowany z Funduszu Składkowego ubezpieczenia Społecznego Rolników. Przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, jego małżonkowi, domownikowi), który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Zasiłek chorobowy za każdy 1 dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wynosi 10 zł.