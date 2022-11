Ardanowski: bezpieczeństwo i jakość żywności tematem piątkowej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Piątkowe posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich RP poświęcone będzie bezpieczeństwu polskiej żywności oraz jej jakości - poinformował w czwartek PAP przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski.

"Chcemy przeanalizować z różnych punktów widzenia, czy polska żywność jest - tak jak powszechnie sądzimy - bardzo dobrej jakości i jest żywnością bezpieczną, która jest wartością dla polskiego społeczeństwa; czy - jak czasami można usłyszeć - jest żywnością niebezpieczną, która zwiera pozostałości niedozwolonych substancji, źle oznakowaną" - powiedział Ardanowski.

Zaznaczył, że chodzi też i przeanalizowanie systemu państwowego nadzoru nad żywnością - czy jest on systemem "szczelnym, kompletnym, wiarygodnym", czy należy go zmieniać i poprawiać. Dyskusja będzie dotyczyła m.in. tego czy inspekcje czuwające nad bezpieczeństwem żywności; Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Weterynaryjna czy Ochrony Roślin podległe ministerstwu rolnictwa prowadzą odpowiednią ilość kontroli, wychwytują patologie.

Zaplanowane jest m.in. wystąpienie przedstawiciela Sanepidu, który przedstawi wyniki kontroli żywnością w handlu czy placówkach zbiorowego żywienia - dodał.

Drugim tematem posiedzenia Rady będzie jakość żywności. Szef Rady przypomniał, że bezpieczna powinna być każda żywność, natomiast jakość - to są cechy, które wpływają na jej cenę.

"Chcemy zastanowić się nad systemami jakości żywności w Polsce" - poinformował Ardanowski. Jego zdaniem, warto wiedzieć jaka część polskiej żywności ma oznaczenie informujące o jej wysokiej jakości - czy jest to duża grupa produktów czy są to tylko śladowe ilości. Jak mówił, konsumenci, którzy widzą oznaczenie gwarantujące wysoką jakość są skłonni do zapłacenia za nią wyższą cenę.

Były minister rolnictwa wspomniał także o jakości żywności w kontekście psucia jej wizerunku. Zauważył, że jest to element walki konkurencyjnej miedzy firmami, ale także w relacjach międzynarodowych np. miało to miejsce w handlu polską żywnością z Czechami. "Jeżeli system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności nie działa w sposób transparentny, to takie sytuacje mogą się zdarzać" - stwierdził Ardanowski. Spotkanie to ma przesłać sygnał do polskiego społeczeństwa, że nasza żywność jest bezpieczna i dobra jakościowo, ale jeżeli nie wszystko okaże się prawidłowo działające - to przekazać sygnał do rządu, że coś trzeba poprawić w tym zakresie - podsumował przewodniczący Rady.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl