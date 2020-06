Ardanowski: bon turystyczny i sprzedaż produktów z własnych gospodarstw to idealne połączenie

Prezydent Andrzej Duda wyszedł z inicjatywą bonu turystycznego, a my umożliwiliśmy rolnikom sprzedawanie produktów żywnościowych wytworzonych we własnym gospodarstwie. To idealne połączenie - mówił w piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Jak zaznaczył szef resortu rolnictwa podczas konferencji "Polska Smakuje w turystyce", Polacy zaczynają coraz częściej wybierać rodzime produkty m.in. turystyczne i żywnościowe. "Jest to dobrze rozumiany nasz polski interes" - podkreślił. Dodał, że dzięki temu pozostają w Polsce pieniądze, "pracę mają rolnicy, pracujący w usługach, a ci, którzy dokonują zakupu mogą poczuć się patriotami".

Minister wyraził zadowolenie, że z bonu będą mogły też skorzystać gospodarstwa agroturystyczne, turystyka wiejska. Przypomniał, że rynek agroturystyczny to ok. 8-9 tys. gospodarstw, które oferują ok. 91 tys. łóżek. Podkreślił, że budowanie skróconego łańcucha dostaw od producenta do konsumenta, "jest w tym przypadku także budowaniem społecznych więzi i wzajemnego zaufania".

Do Polskiego Bonu Turystycznego oraz do możliwości jego wykorzystania nawiązał także obecny na konferencji wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. "Będzie to zachęta dla polskich rodzin do podejmowania aktywności turystycznej; przy tej okazji sięgną po produkty regionalne i płody rolne" - mówił.

Zaznaczył, że dzięki inicjatywie polegającej na łączeniu rolników i lokalnych producentów żywności z przedstawicielami branży hotelarskiej "hotele i pensjonaty uatrakcyjnią swoją ofertę siłą regionalnych przysmaków, a producenci żywności zyskają nowe kanały dystrybucji".

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk wskazał, że turystyka kulinarna jest jedną z najszybciej rozwijających się sub-branż turystycznych, a 20 proc. wydatków w czasie wyjazdu turystycznego to wydatki na żywność, na gastronomię.

"Polskie obszary wiejskie kojarzone są z gościnnością, dziedzictwem kulturowym, bogactwem natury, wspaniałą kuchnią bazującą na naturalny składnikach" - mówił. Wyraził przekonanie, że bogactwo oferty regionalnych dostawców docenią też przedsiębiorcy turystyczni.

Szczegóły akcji "Polska Smakuje w turystyce" przedstawił zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński. Zwrócił uwagę, że specyfika i szybkie tempo prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza podczas sezonu turystycznego, nie pozwalają często restauratorom i hotelarzom na szukanie dostawców żywności i surowców w najbliższej okolicy.

"Turyści chcą degustować lokalną żywność, dlatego KOWR, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży turystycznej, lokalnych rolników i producentów żywości, pomoże w nawiązywaniu kontaktów między dostawcami, a punktami gastronomicznymi" - zapewnił. Wyjaśnił, że każdy właściciel hotelu, czy restauracji, będzie mógł zgłosić się do jednego z 17 Oddziałów Terenowych KOWR, który wskaże mu lokalnego rolnika lub przetwórcę żywności.

Z badań przygotowanych na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że 82 proc. Polaków, którzy planują urlop w najbliższych miesiącach, zamierza spędzić go na terenie naszego kraju. Resort rolnictwa akcją "Odpoczywaj na wsi" zachęca, by robić to w zgodzie z naturą. To szansa nie tylko na wsparcie lokalnych producentów i właścicieli gospodarstw agroturystycznych, to także wyraz troski o nasze zdrowie, i zdrowie naszych najbliższych.

Jak zakłada uchwalona przez Sejm prezydencka ustawa o Polskim Bonie Turystycznym, 500-zł bon turystyczny otrzymają korzystający z programu 500+ i dodatków opiekuńczych. W ustawie zapisano, że na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. Bon ma być dokumentem elektronicznym, który nie będzie podlegał wymianie na gotówkę. Będzie można nim płacić za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa 31 marca 2022 r.