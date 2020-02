Ardanowski: chcemy, żeby rolnictwo wróciło w góry

Pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą powrócić rolnictwu na tereny górzyste – zapowiedział w środę w Baszni Dolnej na Podkarpaciu minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeden z tematów dotyczył rolnictwa na terenach górzystych.

Ardanowski podkreślił, że rolnictwo w górach jest niezbędne, bo w przeciwnym razie góry będą wymierać i nie będzie tam też turystów.

"My od zeszłego roku wzięliśmy się za przygotowanie dodatkowych mechanizmów, które ułatwią powrót rolnictwa w góry. Obecnie prowadzimy szereg konsultacji, zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów i rozwiązań" - dodał.

Zdaniem ministra rolnictwo w górach wiąże się m.in. z większymi kosztami transportu oraz mniejszymi plonami, które wynikają z krótszego okresu wegetacji. "Pracujemy nad tym, aby pomóc w niektórych kosztach niezależnych od rolnika; rozważamy m.in. zwiększenie zwrotu akcyzy na paliwo" - powiedział.

W ocenie Ardanowskiego produkty wytwarzane na terenach górzystych powinny mieć wyższą cenę, bo powstają w lepszych, bardziej ekologicznych warunkach. Jak zaznaczył minister, produkty te powinny być też oznaczone specjalnych znakiem.

Rozwiązania, o których mówił szef resortu rolnictwa, powinny wejść w życie jeszcze w tym roku.

Ardanowski podczas posiedzenia komisji przyznał, że rozważane jest wprowadzenie w nowej perspektywie finansowej UE rozwiązania, które powiąże unijne dopłaty do terenów zielonych z posiadaniem zwierząt. Minister podał przykład Bieszczadów, gdzie wiele terenów zielonych jest wykupionych przez warszawiaków.

"Chcemy, żeby dopłata do terenów zielonych była możliwa tylko wówczas, jeśli dana osoba posiada zwierzęta. W ten sposób doszłoby ok. 2 mln hektarów powierzchni paszowej, głównie dla bydła. Może to trzeba zrobić, choć już słychać wiele głosów oburzenia na ten pomysł" - powiedział Ardanowski.