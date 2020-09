Ardanowski: konieczne uproszczenie przepisów dot. małej retencji w rolnictwie

Konieczne jest uproszczenie przepisów dotyczących małej retencji w rolnictwie – mówił w czwartek w Karpaczu minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Zasygnalizował też kolejny nabór wniosków w programie dotacji do nawadniania gospodarstw.

Szef MRiRW wziął udział w sesji Forum Ekonomicznego w Karpaczu dotyczącej retencji. Mówił m.in., że w tym zakresie należy doprowadzić do skoordynowania szeregu rozproszonych działań.

Wyraził w tym kontekście wdzięczność prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który w czasie kampanii wyborczej poprosił ministrów klimatu, środowiska, rozwoju, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej i rolnictwa o koordynację działań w zakresie retencji, w efekcie czego powstał projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. "Zaczyna to wyglądać optymistycznie, przynajmniej na etapie pewnego konsolidowania przepisów prawnych" - uznał Ardanowski.

Podkreślił, że z perspektywy jego resortu najważniejsza jest mała retencja - "wszystko to, co możemy zrobić na poziomie gospodarstw lub wspólnot lokalnych na obszarach wiejskich: podpiętrzenia jezior, stawów, niewielkie budowle inżynieryjne, przegradzające cieki wodne - z maksymalnym uproszczeniem przepisów w Wodach Polskich".

"Przepisy blokują w tej chwili wszelką inicjatywę oddolną. Cóż tego, że w ministerstwie rolnictwa zdecydowaliśmy, że asygnujemy 50 mln euro w postaci dotacji dla gospodarstw na wszystko, co rolnik wymyśli w ramach retencji - czy to będzie zbiornik na wodę, rozprowadzanie wody, deszczownia czy nawadnianie kropelkowe - dopłacamy do 100 tys. zł" - pytał minister.

"Ale ludzie mówią: przejdź pan przez mękę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, to się panu odechce. Musi nastąpić istotna zmiana, czyli uproszczenie przepisów w niewielkich inwestycjach wodnych. Przegrodzenie rowu deską, aby zatrzymać trochę wody, aby ona podsiąknęła sąsiednie uprawy - upraszczam oczywiście - wymaga skomplikowanych pozwoleń. To jest jakiś absurd; to jest również tworzenie przepisów, które mają uzasadniać istnienie urzędów" - ocenił minister.

Jak podał, do tego mechanizmu wsparcia zgłosiło się ok. 2 tys. gospodarstw. "Ten nabór powtórzę, ale to jeszcze jaskółka, która wiosny nie czyni, bo niewielu chce się przez tę mękę postępowania biurokratycznego przebijać" - zasygnalizował Ardanowski.

Ministerstwo Rolnictwa wiosną br. przeprowadziło nabór wniosków o dotacje dla rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, dotacje na inwestycję w nawadnianie gospodarstw. Wsparciem mogły zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania i jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Rolnicy mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Pomoc na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo określono na maksymalnie 100 tys. zł, przy refundacji 50 proc. kosztów inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji określono na 15 tys. zł.

O pomoc mogli ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którzy zarabiają na produkcji zwierzęcej lub roślinnej i ujęci są w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Celem projektowanej ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy jest wprowadzenie pakietu rozwiązań, które ułatwią zatrzymywanie wody i poprawią dostępność zasobów wodnych w Polsce.