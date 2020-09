Ardanowski: nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych sprostają problemom

W roku szkolnym 2020/2021 świat nadal będzie trwać w pandemii, ale jestem przekonany, że wzorem lat ubiegłych, energia i zaangażowanie nauczycieli i uczniów pozwolą sprostać bieżącym problemom - napisał w liście do szkół rolniczych minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

"Inauguracja roku szkolnego to czas, kiedy dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie oraz ich rodzice z nadzieją spoglądają w przyszłość, tworząc plany i snując śmiałe wizje przyszłych sukcesów. Po doświadczeniach ubiegłego roku szkolnego wszyscy zastanawiamy się, jak będzie wyglądał kolejny. Jedno jest pewne, w roku szkolnym 2020/2021 świat nadal będzie trwać w pandemii, ale ja jestem przekonany, że wzorem lat ubiegłych, Państwa energia i zaangażowanie pozwolą nie tylko sprostać bieżącym problemom, ale również urzeczywistniać ambitne zamierzenia i realizować nawet najtrudniejsze przedsięwzięcia" - czytamy w liście.

Minister życzył uczniom, by nie zabrakło im kreatywności, by twórczo wykorzystali możliwości, które stwarza współczesna szkoła rolnicza, w której do Waszej dyspozycji są świetnie wyposażone sale i pracownie lekcyjne oraz warsztaty szkolne.

Ardanowski zwrócił uwagę, że w szkołach na uczniów i wychowanków czekają świetnie wykształceni nauczyciele oraz wychowawcy. "To od Państwa, w dużej mierze, zależy, czy dzisiejsi nastolatkowie staną się jutro dorosłymi zdolnymi do samodzielnego dokonywania dobrych i mądrych wyborów" - podkreślił szef resortu rolnictwa.

Życzył dyrektorom rolniczych szkół i placówek oświatowych wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz mądrości i siły w podejmowaniu często niełatwych decyzji.

Obecnie ministerstwo rolnictwa sprawuje nadzór nad 54 szkołami rolniczymi w całym kraju. Od 1 stycznia doją dwie kolejne. Szkoły funkcjonują przeważnie na terenach wiejskich. Kształcenie w nich obejmuje zagadnienia związane z rolnictwem, hodowlą zwierząt, weterynarią, mechanizacją rolnictwa i agrotroniką, a także gastronomią, obsługą konsumenta, czy też projektowaniem terenów zieleni oraz ogrodów.