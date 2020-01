Ardanowski: nie na wszystkie choroby roślin znajdziemy środek chemiczny

Nie na wszystkie choroby roślin znajdziemy środek chemiczny, część z tych chorób wynika z niewłaściwego podejścia do rolnictwa - mówił we wtorek podczas otwarcia Konferencji "Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu" minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef resortu zauważył, że oczywiste jest, iż bez roślin nie ma życia na Ziemi. Dlatego, podkreślił, troska o rośliny, ich bujny rozwój i zdrowie, jest troską de facto o przyszłość człowieka na kuli ziemskiej. Zdaniem Ardanowskiego ochrona roślin jest czymś bardzo pasjonującym, ciekawym i ekscytującym, ale jej historia jest pełna zarówno wzlotów, sukcesów, jak i porażek.

Jak powiedział, to, że przy pomocy różnego rodzaju środków można pomóc roślinom, zauważono już w XIX wieku. Według ministra nie było jednak pogłębionej refleksji, że choroby roślin nie biorą się z niczego, że są elementem antropopresji, czyli oddziaływania człowieka, ale także skutkiem nieumiejętności radzenia sobie rolnika z prowadzeniem upraw i przekonaniem, że zawsze się znajdzie jakiś preparat, który rozwiąże problem.

"Czy zawsze taki preparat znajdziemy? Wydaje się, że nie, że trzeba wrócić do sprawy podstawowej, że część chorób roślin wynika z niewłaściwego podejścia do całego cyklu, nie tylko tej rośliny, ale cyklu, jakim jest rolnictwo, uprawa. Wiedza na temat gleby, na temat zmianowania, na temat współistnienia roślin, tak ważna np. w rolnictwie ekologicznym, jest niezbędna, żeby prowadzić nowoczesne rolnictwo" - mówił Ardanowski.

"To nie jest tak, że na wszystko znajdziemy środek chemiczny" - podkreślił. Jego zdaniem, gdybyśmy poprawnie prowadzili uprawy, to być może środki chemiczne nie byłyby w ogóle potrzebne, albo ich stosowanie można by ograniczyć do absolutnego minimum.

"Jeżeli nie podejdziemy do rolnictwa w sposób bardziej zrównoważony (...), to nie znajdziemy lekarstwa na choroby, które sami, niewłaściwym prowadzeniem rolnictwa, generujemy" - dodał.